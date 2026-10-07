SpaceX Илона Маска ведет переговоры о кредите на $40 млрд ради чипов Nvidia

Компания SpaceX Илона Маска ведет переговоры с банками и инвесторами, чтобы ссудить до 40 млрд долларов на покупку чипов Nvidia. Если сделка состоится, она станет одной из самых больших долговых сделок за время развития искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным источников, поучаствовать в сделке планирует инвестиционная компания Pacific Investment Management Co. (Pimco). Предыдущий план предусматривает около 10 млрд. долларов обычных банковских кредитов и еще 30 млрд. долларов в виде облигаций надежного уровня. Маск уже строит огромные вычислительные центры на базе чипов Nvidia, а планы SpaceX показывают, что гонка по мощностям для ИИ теперь все сильнее опирается на деньги взаймы.

Предостережения о пузырьках на рынке ИИ

Пока компании берут рекордные долги, основатель компании Bridgewater Рэй Далио заявил, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта приближается к опасному пределу.

он назвал нынешний бум ИИ "классическим пузырем" и предупредил, что рост ставок по кредитам может довести ситуацию до взлома;

технологические гиганты вкладывают сотни миллиардов долларов в развитие ИИ, в основном беря эти деньги взаймы, в то время как одалживать становится все дороже;

хотя цены акций на биржах до сих пор бьют рекорды, Далио считает, что расплата начнется тогда, когда это виртуальное богатство придется обналичивать.

Рынок акций ИИ: Тайвань опережает Южную Корею

В то же время в биржевой борьбе в Азии Тайвань начал заметно опережать Южную Корею. Главный тайваньский биржевой индекс Taiex подскочил на 72% с начала года, став самым успешным среди более 90 индексов, за которыми следит агентство Bloomberg и обогнав корейский Kospi.

Южная Корея сильно зависит только от чипов памяти и двух гигантов – Samsung и SK Hynix. Тайвань делает все необходимое для ИИ: от разработки и изготовления самих чипов до упаковки, сборки серверов и сетевого оборудования. По данным опроса Bank of America, 35% руководителей фондов считают именно Тайвань лучшим рынком для заработка на следующем этапе развития ИИ, в то время как в Корею верят лишь 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX инвестирует $100 млрд в строительство второго космодрома в Луизиане. Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска объявила о планах построить новый пусковой комплекс стоимостью $100 млрд в штате Луизиана для увеличения частоты запусков космического корабля Starship, развертывания орбитальных дата-центров и полетов на Луну и Марс.