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SpaceX Ілона Маска веде переговори про кредит на $40 млрд заради чипів Nvidia

SpaceX
SpaceX Ілона Маска веде переговори про кредит на $40 млрд заради чипів Nvidia / Depositphotos

Компанія SpaceX Ілона Маска веде переговори з банками та інвесторами, щоб позичити до 40 млрд доларів на купівлю чипів Nvidia. Якщо угода відбудеться, вона стане однією з найбільших боргових угод за час розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg. 

За даними джерел, взяти участь в угоді планує інвестиційна компанія Pacific Investment Management Co. (Pimco). Попередній план передбачає близько 10 млрд доларів звичайних банківських кредитів та ще 30 млрд доларів у вигляді облігацій надійного рівня. Маск уже будує величезні обчислювальні центри на базі чипів Nvidia, а плани SpaceX показують, що гонка за потужностями для ШІ тепер дедалі сильніше спирається на гроші в борг.

Застереження про бульбашку на ринку ШІ

Поки компанії беруть рекордні борги, засновник компанії Bridgewater Рей Даліо заявив, що ажіотаж навколо штучного інтелекту наближається до небезпечної межі:

  • він назвав нинішній бум ШІ "класичною бульбашкою" і попередив, що зростання ставок за кредитами може довести ситуацію до зламу;
  • технологічні гіганти вкладають сотні мільярдів доларів у розвиток ШІ, здебільшого беручи ці гроші в борг, тоді як позичати стає дедалі дорожче;
  • хоча ціни акцій на біржах досі б'ють рекорди, Даліо вважає, що розплата почнеться тоді, коли це віртуальне багатство доведеться переводити в реальну готівку.

Ринок акцій ШІ: Тайвань випереджає Південну Корею

Водночас у біржовій боротьбі в Азії Тайвань почав помітно випереджати Південну Корею. Головний тайванський біржовий індекс Taiex підскочив на 72% з початку року, ставши найуспішнішим серед понад 90 індексів, за якими стежить агентство Bloomberg, та обігнавши корейський Kospi.

Південна Корея сильно залежить лише від чипів пам'яті та двох гігантів — Samsung і SK Hynix. Натомість Тайвань робить усе необхідне для ШІ: від розробки та виготовлення самих чипів до пакування, складання серверів і мережевого обладнання. За даними опитування Bank of America, 35% керівників фондів вважають саме Тайвань найкращим ринком для заробітку на наступному етапі розвитку ШІ, тоді як у Корею вірять лише 5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX інвестує $100 млрд у будівництво другого космодрому в Луїзіані. Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска оголосила про плани збудувати новий пусковий комплекс вартістю $100 млрд у штаті Луїзіана для збільшення частоти запусків космічного корабля Starship, розгортання орбітальних дата-центрів і польотів на Місяць та Марс.

Автор:
Максим Кольц

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