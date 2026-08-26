SpaceX інвестує $100 млрд у будівництво другого космодрому в Луїзіані

Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска оголосила про плани збудувати новий пусковий комплекс вартістю $100 млрд у штаті Луїзіана. Об'єкт створюють для збільшення частоти запусків космічного корабля Starship, розгортання орбітальних дата-центрів і польотів на Місяць та Марс.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Проєкт офіційно презентували губернатор Луїзіани Джефф Лендрі та президентка SpaceX Гвінн Шотвелл. Комплекс займатиме приблизно 125 тисяч акрів на узбережжі Мексиканської затоки в районі острова Пікан (Pecan Island), орієнтовно за три години їзди на захід від Нового Орлеана.

Будівництво планують розпочати наступного року, а перші космічні старти з нового майданчика очікуються у 2029 році. За словами Шотвелл, це буде безпрецедентний проєкт, що перетворює наукову фантастику на реальність.

Інфраструктура бази та умови угоди зі штатом

Новий космодром налічуватиме 5 пускових комплексів із двома стартовими майданчиками на кожному об'єкті. Поряд із технічною інфраструктурою SpaceX планує збудувати житлове містечко для співробітників та їхніх родин за аналогією з техаським хабом Starbase.

Агентство розвитку Луїзіани запропонувало компанії конкурентний пакет стимулів. Замість сплати стандартних місцевих податків SpaceX щорічно виплачуватиме $25 млн місцевому округу.

Земельна ділянка на острові Пікан раніше належала нафтовому гіганту ExxonMobil, який відмовився від неї в межах юридичного врегулювання спорів щодо забруднення довкілля. Водночас частина місцевих мешканців висловлює занепокоєння через екологічні ризики від майбутніх ракетних стартів.

Масштабування програми Starship

SpaceX нарощує пускову активність після залучення $86 млрд під час червневого IPO. Головним елементом стратегії компанії залишається 124-метрова багаторазова ракета Starship, яка наразі виконала 13 випробувальних польотів.

Збільшення вантажопідйомності та відпрацювання технології дозаправлення на орбіті є ключовими для виведення в космос важкого обладнання, розгортання супутників наступного покоління та організації міжпланетних місій.

Нагадаємо, акції SpaceX впали на 20% нижче від ціни IPO, втративши $1,2 трильйона капіталізації. Загальні втрати ринкової вартості компанії порівняно з піковим значенням у червні перевищили 1,2 трлн доларів.