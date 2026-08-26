SpaceX инвестирует $100 млрд в строительство второго космодрома в Луизиане

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска объявила о планах построить новый пусковой комплекс стоимостью $100 млрд в штате Луизиана. Объект создается для увеличения частоты запусков космического корабля Starship, развертывания орбитальных дата-центров и полетов на Луну и Марс.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Проект официально презентовали губернатор Луизианы Джефф Лэндри и президент SpaceX Гвинн Шотвелл. Комплекс будет занимать примерно 125 тысяч акров на побережье Мексиканского залива в районе острова Пикан (Pecan Island), ориентировочно в трех часах езды к западу от Нового Орлеана.

Строительство планируется начать в следующем году, а первые космические старты с новой площадки ожидаются в 2029 году. По словам Шотвелла, это будет беспрецедентный проект, превращающий научную фантастику в реальность.

Инфраструктура базы и условия соглашения со штатом

Новый космодром будет насчитывать пять пусковых комплексов с двумя стартовыми площадками на каждом объекте. Наряду с технической инфраструктурой SpaceX планирует построить жилой городок для сотрудников и их семей по аналогии с техасским хабом Starbase.

Агентство развития Луизианы предложило компании конкурентный пакет стимулов. Вместо уплаты стандартных местных налогов SpaceX будет ежегодно выплачивать $25 млн местному округу.

Земельный участок на острове Пикан ранее принадлежал нефтяному гиганту ExxonMobil, отказавшемуся от него в рамках юридического урегулирования споров по загрязнению окружающей среды. В то же время часть местных жителей выражает обеспокоенность по поводу экологических рисков от будущих ракетных стартов.

Масштабирование программы Starship

SpaceX наращивает пусковую активность после привлечения $86 млрд во время июньского IPO. Главным элементом стратегии компании остается 124-метровая многоразовая ракета Starship, которая выполнила 13 испытательных полетов.

Увеличение грузоподъемности и отработка технологии дозаправки на орбите являются ключевыми для вывода в космос тяжелого оборудования, развертывания спутников следующего поколения и организации межпланетных миссий.

Напомним, акции SpaceX упали на 20% ниже цены IPO, потеряв $1,2 триллиона капитализации. Общие потери рыночной стоимости компании по сравнению с пиковым значением в июне превысили 1,2 трлн долларов.