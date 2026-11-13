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Мала приватизація витягнула річний план ФДМУ попри провал великих продажів

приватизація
Мала приватизація витягнула річний план ФДМУ попри провал великих продажів / Depositphotos

Фонд державного майна України у 2026 році вже залучив від приватизації понад 2,04 млрд грн і перевиконав річний план надходжень.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву голови ФДМУ Дмитра Наталухи.

За його словами, урядове завдання передбачало надходження від приватизації на рівні 2 млрд грн. Станом на середину листопада цей показник уже перевищено приблизно на 45 млн грн.

Ключовим джерелом надходжень стала мала приватизація.

Наталуха зазначив, що через постійні російські обстріли, руйнування, безпекові ризики та загальну невизначеність плани щодо продажу великих об’єктів приватизації у 2026 році реалізувати не вдалося.

Водночас невеликі та середні активи продовжили користуватися попитом серед українського бізнесу, що дозволило Фонду виконати річний план.

Фото 2 — Мала приватизація витягнула річний план ФДМУ попри провал великих продажів

До кінця року ФДМУ розраховує ще збільшити обсяг надходжень.

Наступного тижня мають відбутися повторні аукціони з 50% зниженням стартової ціни для двох великих промислових активів - "Демурінського ГЗК" та "Мотордеталь-Конотоп".

Нагадаємо, раніше ФДМУ вже виставляв великі промислові активи на приватизаційні аукціони. Йдеться про підприємства, які входять до переліку об’єктів великої приватизації

Автор:
Тетяна Гойденко

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