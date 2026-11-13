Малая приватизация вытянула годовой план ФГИ несмотря на провал крупных продаж

Фонд государственного имущества Украины в 2026 году уже привлек от приватизации более 2,04 млрд грн и перевыполнил годовой план поступлений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление главы ФГИУ Дмитрия Наталухи.

По его словам, правительственная задача предполагала поступление от приватизации на уровне 2 млрд грн. По состоянию на середину ноября этот показатель уже превышен примерно на 45 млн. грн.

Ключевым источником поступлений стала малая приватизация.

Наталуха отметил, что из-за постоянных российских обстрелов, разрушений, рисков безопасности и общей неопределенности планы по продаже крупных объектов приватизации в 2026 году реализовать не удалось.

В то же время, небольшие и средние активы продолжили пользоваться спросом среди украинского бизнеса, что позволило Фонду выполнить годовой план.

До конца года ФГИ рассчитывает еще увеличить объем поступлений.

На следующей неделе должны пройти повторные аукционы с 50% снижением стартовой цены для двух крупных промышленных активов - "Демуринского ГОКа" и "Мотордеталь-Конотоп".

Напомним, ФГИ выставил на онлайн-аукцион единый имущественный комплекс государственного предприятия по комплектной поставке оборудования "Укрэнергокомплект". Стартовая цена объекта составляет более 23,4 млн. грн.