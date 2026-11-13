В Украине за месяц разминировали 691 га сельхозземель: сколько участков уже вернули фермерам

В октябре в Украине разминировали 691 га сельскохозяйственных земель в рамках бюджетной программы "Гуманитарное разминирование". За проделанную работу операторы противоминной деятельности получили 61 млн грн. За месяц они завершили четыре договора.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.

Всего с начала реализации программы уже исполнено 110 договоров, благодаря чему к использованию вернули 20 709 гектаров земли. Общая стоимость этих работ составила 1,28 миллиарда гривен. В настоящее время продолжаются работы по 51 договору на агроучастках площадью около 9,74 тысяч гектаров.

Новые правила разминирования

В октябре Кабмин утвердил порядок подготовки и выполнения годового плана гуманитарного разминирования. Он определяет, как власти, операторы разминирования и общины должны согласовывать работы и контролировать их выполнение.

Подготовка плана начинается 1 октября каждого года. Ранее участники процесса действовали по собственным алгоритмам, которые не были закреплены нормативно. Поэтому несколько операторов могли претендовать на одну территорию, а общины не имели четкого механизма подачи заявок на разминирование.

Что изменилось в разминировании у фронта

Также в октябре Национальный орган по вопросам противоминной деятельности решил ограничить планирование новых мер гуманитарного разминирования на отдельных территориях в пределах 20-50 км от линии боевого столкновения и государственной границы с Россией.

Причина – риски для саперов и возможное повторное загрязнение уже очищенных земель. В этой буферной зоне планируется завершить работы на участках, где разминирование уже продолжается. Речь идет о 702 участках общей площадью 106 км².

Кроме того, предлагается отказаться от первичного нетехнического обследования территорий и проводить только целевое нетехническое обследование.

Напомним, в Украине из-за риска безопасности временно ограничили планирование разминирования на отдельных территориях шести областей: Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской областей.