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В Украине за месяц разминировали 691 га сельхозземель: сколько участков уже вернули фермерам
В октябре в Украине разминировали 691 га сельскохозяйственных земель в рамках бюджетной программы "Гуманитарное разминирование". За проделанную работу операторы противоминной деятельности получили 61 млн грн. За месяц они завершили четыре договора.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.
Всего с начала реализации программы уже исполнено 110 договоров, благодаря чему к использованию вернули 20 709 гектаров земли. Общая стоимость этих работ составила 1,28 миллиарда гривен. В настоящее время продолжаются работы по 51 договору на агроучастках площадью около 9,74 тысяч гектаров.
Новые правила разминирования
В октябре Кабмин утвердил порядок подготовки и выполнения годового плана гуманитарного разминирования. Он определяет, как власти, операторы разминирования и общины должны согласовывать работы и контролировать их выполнение.
Подготовка плана начинается 1 октября каждого года. Ранее участники процесса действовали по собственным алгоритмам, которые не были закреплены нормативно. Поэтому несколько операторов могли претендовать на одну территорию, а общины не имели четкого механизма подачи заявок на разминирование.
Что изменилось в разминировании у фронта
Также в октябре Национальный орган по вопросам противоминной деятельности решил ограничить планирование новых мер гуманитарного разминирования на отдельных территориях в пределах 20-50 км от линии боевого столкновения и государственной границы с Россией.
Причина – риски для саперов и возможное повторное загрязнение уже очищенных земель. В этой буферной зоне планируется завершить работы на участках, где разминирование уже продолжается. Речь идет о 702 участках общей площадью 106 км².
Кроме того, предлагается отказаться от первичного нетехнического обследования территорий и проводить только целевое нетехническое обследование.
Напомним, в Украине из-за риска безопасности временно ограничили планирование разминирования на отдельных территориях шести областей: Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской областей.