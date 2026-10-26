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Шесть областей под ограничениями: как будут проводить разминирование вблизи фронта и границы
В Украине из-за риска безопасности временно ограничили планирование новых мероприятий гуманитарного разминирования на отдельных территориях шести областей. Речь идет об участках у линии боевого столкновения и государственной границы с Россией, где работы еще не начались.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.
Ограничения относятся к отдельным территориям Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской областей в пределах 20–50 км от линии боевого столкновения и границы с государством-агрессором.
В Минобороны отмечают, что это решение не означает полной остановки гуманитарного разминирования.
Какие работы продолжатся
На участках, где разминирование уже началось, работы должны завершить при условии, что ситуация с безопасностью это позволяет и они не препятствуют выполнению задач Сил обороны.
В то же время, в пределах 50-километровой зоны приоритет будут предоставлять мероприятиям оперативного реагирования. В первую очередь речь идет о работах, необходимых для эвакуации населения, проведении аварийно-спасательных операций, доступе к укрытиям, а также оказании медицинской и гуманитарной помощи.
Отдельным направлением будет оставаться реагирование на угрозы, связанные с взрывоопасными предметами.
Когда разминирование смогут проводить внепланово
Несмотря на ограничение планирования новых работ, в случае обоснованной необходимости сохраняется возможность проведения внепланового гуманитарного разминирования.
Таким образом, решение направлено на учет рисков безопасности при определении приоритетов и планировании работ, а не на прекращение разминирования в целом. В опасных районах будут в первую очередь выполнять задачи, необходимые для защиты жизни людей и обеспечения работы экстренных служб.
Напомним, шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (Sida) объявило конкурс проектов по разминированию Украины с ориентировочным бюджетом в 150 млн шведских крон, или более 13,2 млн евро.