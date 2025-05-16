Ремонт київського коледжу: БЕБ викрило тендерні махінації на 170 млн грн

Фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві під час перевірки державних закупівель зафіксували порушення на суму, що перевищує 170 млн грн, у двох тендерах на капремонт будівель столичного коледжу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

У тендерній документації аналітики Територіального управління БЕБ виявили низку порушень, що стосуються учасника закупівлі. Зокрема, було встановлено значний ризик невиконання робіт та штучне завищення цін на необхідні матеріали.

Фахівці скерували на адресу розпорядника державних коштів рекомендаційний лист із виявленими ризиками.

"Надалі рекомендації Територіального управління БЕБ у м. Києві щодо упередження фактів нераціонального використання бюджетних коштів під час воєнного стану в Україні враховано, а сама процедура закупівлі скасована", - повідомляє пресслужба.

Нещодавно БЕБ спільно з кіберполіцією викрило у Хмельницькій області схему постачання контрафактної продукції з Китаю, яку продавали під виглядом оригіналу через вебсайт і Telegram-канал по всій Україні.