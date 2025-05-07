Будівництво нового корпусу "Охматдиту": оголошено тендер на 367,4 млн грн

НДСЛ “Охматдит” відкрив тендер на будівельні роботи в сучасному лікувально-діагностичному корпусі. Очікувана вартість проєкту становить 367,4 мільйона гривень. Кошти на реалізацію виділяє Благодійний фонд “Охматдит – Здорове дитинство”.

Про це інформує пресслужба Мінінстерства охорони здоров’я України.

"Охматдит" готує капремонт корпусу

Сучасний корпус є ключовим елементом лікарні "Охматдит". Саме в ньому після ракетного удару в липні 2024 року тимчасово розмістили більшість відділень, переміщених із зруйнованих будівель. Відновлення цієї будівлі має пріоритетне значення для безперервного надання медичної допомоги.

Першочерговим завданням стало виконання комплексу робіт, необхідних для стабільного функціонування корпусу в зимовий період. Зокрема, будівлю захистили від впливу навколишнього середовища: закрили вибиті віконні та дверні прорізи, облаштували тимчасові перегородки для збереження температурного режиму, захистили інженерні мережі та частково замінили опалювальні прилади, які опинилися під відкритим небом після вибуху. Це дозволило медикам продовжити надавати допомогу дітям у безпечних умовах — щодня в лікарні лікуються понад 500 пацієнтів і проводяться понад 40 операцій.

Фінансування протиаварійних робіт і технічного нагляду забезпечили благодійники — кошти надійшли через фонд "Таблеточки" після атаки.

Після підготовки корпусу до зими команда лікарні розпочала наступний етап — розробку проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту будівлі.

Відновлення об'єктів "Охматдиту" триває

Продовжується відновлення пошкоджених об'єктів лікарні "Охматдит".

Трансформаторна підстанція. Підписано контракт на розробку проєктно-кошторисної документації. Обладнання, надане міжнародними партнерами, зберігається на території лікарні. Хірургічний корпус. Триває підготовка проєктної документації. Фінансування робіт забезпечує Світовий банк. Токсикологічний корпус (№3). Оскільки цей корпус є пам'яткою архітектури, розпочинаються протиаварійні роботи за кошти, зібрані через платформу UNITED24. Адміністративний корпус (№9). Завершено розробку науково-проєктної документації. Тендер на консерваційні роботи планується оголосити у травні 2025 року.

Як доєднатися до відбудови

В Міністерстві охорони здоров'я закликали компанії з відповідним досвідом взяти участь у відкритій закупівлі на капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу НДСЛ "Охматдит".

Ознайомитись із деталями тендеру та подати пропозицію можна за посиланням у системі Prozorro.

Кінцевий строк подання пропозицій: 17 травня 2025 року, 00:00.

Раніше повідомлялось, що відбудова сучасного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" коштуватиме близько 396 мільйонів гривень і тендер на капітальний ремонт корпусу буде оголошено на платформі Prozorro у першій половині травня.