Строительство нового корпуса "Охматдета": объявлен тендер на 367,4 млн грн

НДСЛ "Охматдет" открыл тендер на строительные работы в современном лечебно-диагностическом корпусе. Ожидаемая стоимость проекта составляет 367,4 миллионов гривен. Денежные средства на реализацию выделяет Благотворительный фонд “Охматдет – Здоровое детство”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Охматдет" готовит капремонт корпуса

Современный корпус является ключевым элементом больницы "Охматдет". Именно в нем после ракетного удара в июле 2024 временно разместили большинство отделений, перемещенных из разрушенных зданий. Восстановление этого здания имеет приоритетное значение для непрерывного оказания медицинской помощи.

Первоочередной задачей стало выполнение комплекса работ, необходимых для стабильного функционирования корпуса в зимний период. позволило медикам продолжить оказывать помощь детям в безопасных условиях — ежедневно в больнице лечатся более 500 пациентов и производятся более 40 операций.

Финансирование противоаварийных работ и технического надзора обеспечили благотворители – средства поступили через фонд "Таблеточки" после атаки.

После подготовки корпуса к зиме команда больницы начала следующий этап – разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания.

Восстановление объектов "Охматдета" продолжается

Продолжается восстановление поврежденных объектов больницы "Охматдет".

Трансформаторная подстанция. Подписан контракт на разработку проектно-сметной документации. Оборудование, предоставленное международными партнерами, хранится на территории больницы. Хирургический корпус. Продолжается подготовка проектной документации. Финансирование работ обеспечивает Всемирный банк. Токсикологический корпус (№3). Поскольку этот корпус является памяткой архитектуры, начинаются противоаварийные работы за средства, собранные через платформу UNITED24. Административный корпус (№9). Завершена разработка научно-проектной документации. Тендер на консервационные работы планируется объявить в мае 2025 года.

Как присоединиться к восстановлению

В Министерстве здравоохранения призвали компании с соответствующим опытом принять участие в открытой закупке на капитальный ремонт современного лечебно диагностического корпуса НДСЛ "Охматдет".

Ознакомиться с деталями тендера и подать предложение можно по ссылке в системе Prozorro.

Конечный срок подачи предложений: 17 мая 2025 года, 00:00.

Ранее сообщалось, что восстановление современного корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" будет стоить около 396 миллионов гривен и тендер на капитальный ремонт корпуса будет объявлен на платформе Prozorro в первой половине мая.