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Ремонт киевского колледжа: БЭБ разоблачило тендерные махинации на 170 млн грн

колледж
БЭБ проверило тендеры на ремонт киевского колледжа/БЭБ

Специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве во время проверки государственных закупок зафиксировали нарушение на сумму, превышающую 170 млн грн, в двух тендерах на капремонт зданий столичного колледжа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

В тендерной документации аналитики Территориального управления БЭБ выявили ряд нарушений, касающихся участника закупки. В частности, установлен значительный риск невыполнения работ и искусственное завышение цен на необходимые материалы.

Специалисты направили в адрес распорядителя государственных средств рекомендательное письмо с выявленными рисками.

"В дальнейшем рекомендации Территориального управления БЭБ в Киеве по предупреждению фактов нерационального использования бюджетных средств во время военного положения в Украине учтены, а сама процедура закупки отменена", — сообщает пресс-служба.

Недавно БЭБ совместно с киберполицией разоблачило в Хмельницкой области схему поставки контрафактной продукции из Китая, которую продавали под видом оригинала через вебсайт и Telegram-канал по всей Украине.

Автор:
Татьяна Бессараб