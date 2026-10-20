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Магазин строительных товаров в Житомире временно закрылся из-за обстрелов

Сеть ОЛДИ сообщила об остановке работы магазина в Житомире.
Сеть ОЛДИ сообщила об остановке работы магазина в Житомире.

Магазин строительных товаров сети ОЛДИ в Житомире, расположенный по адресу улица Витрука, 9, временно приостановил работу в результате вражеской атаки.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации ритейлера, в результате инцидента никто не пострадал.

"Из-за российской атаки наш магазин ОЛДИ в Житомире по адресу ул. Витрука, 9 временно не работает. К счастью, никто не пострадал. Мы уже работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу. Об открытиях обязательно сообщим отдельно. Спасибо за понимание и поддержку", — отметили в компании.

О сети ОЛДИ

Торгово-строительный дом "ОЛДИ" был основан в 1994 году. Первоначально компания специализировалась на импорте и оптово-розничной продаже напольных покрытий, строительной химии и сопутствующих материалов.

С 2004 года ритейлер расширил направление деятельности и начал развивать сеть строительных гипермаркетов формата DIY ( Do It Yourself - "сделай сам" ). Впоследствии торговые объекты сети открылись в ряде регионов Украины, в частности, в Житомире, Днепре и Донецке.

Ассортимент сети включает товары для строительства и ремонта, отделочные материалы, посуду и товары для отдыха.

Напомним, 16 октября российская атака повлекла за собой значительные разрушения ТРЦ "Экватор" в Ровно. ТРЦ прекратил работу после атаки российских дронов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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