Мережа будівельних товарів призупинила роботу магазина у Житомирі через обстріли

Магазин будівельних товарів мережі ОЛДІ у Житомирі, розташований за адресою вулиця Вітрука, 9, тимчасово призупинив роботу внаслідок ворожої атаки.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

За інформацією ритейлера, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Через російську атаку наш магазин ОЛДІ у Житомирі за адресою вул. Вітрука, 9 тимчасово не працює. На щастя, ніхто не постраждав. Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу. Про відкриття обов'язково повідомимо окремо. Дякуємо за розуміння та підтримку", — зазначили в компанії.

Про мережу ОЛДІ

Торгово-будівельний дім "ОЛДІ" заснували у 1994 році. Початково компанія спеціалізувалася на імпорті та оптово-роздрібному продажі підлогових покриттів, будівельної хімії та супутніх матеріалів.

З 2004 року ритейлер розширив напрямок діяльності та почав розвивати мережу будівельних гіпермаркетів формату DIY (Do It Yourself — "зроби сам"). Згодом торговельні об'єкти мережі відкрилися у низці регіонів України, зокрема у Житомирі, Дніпрі та Донецьку.

Асортимент мережі охоплює товари для будівництва й ремонту, оздоблювальні матеріали, посуд і товари для відпочинку.

Нагадаємо, 16 жовтня російська атака спричинила значні руйнування ТРЦ "Екватор" у Рівному. ТРЦ припинив роботу після атаки російських дронів.