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В Украине запустили оформление выплат беременным и родителям детей до года в "Дії"

Дія
Оформление помощи через "Дію": какие выплаты доступны беременным и родителям / Дія

Оформить пособие по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до года теперь можно в "Дії". Ежемесячное пособие составляет 7 000 грн, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью - 10 500 грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Оформление помощи в "Дії"

В Украине оформить пособие по беременности и родам , а также выплаты по уходу за ребенком до достижения им одного года теперь можно через приложение "Дія".

После подачи онлайн-заявления сервис передает его в Единую информационную систему социальной сферы. Система автоматически собирает необходимые данные из государственных реестров и формирует решение, которое проверяет и согласовывает работник Пенсионного фонда.

Подать заявление можно также в сервисных центрах Пенсионного фонда, центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченных представителей территориальных общин.

Пособие по беременности и родам для женщин , которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, составляет 7 000 грн в месяц.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до года также составляет 7 000 грн . Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью выплата увеличена до 10 500 грн в месяц.

Напомним, украинцы оформили более 417,3 тысяч е-карт налогоплательщика с помощью государственного приложения "Дія". Сервис позволяет полностью цифровизировать процесс и получать документы без личного визита в государственные учреждения или налоговые органы.

Автор:
Ольга Опенько

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