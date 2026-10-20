В Україні запустили оформлення виплат вагітним і батькам дітей до року через "Дію"

Оформити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплати на догляд за дитиною до року тепер можна через “Дію”. Щомісячна допомога становить 7 000 грн, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, - 10 500 грн.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Оформлення допомоги через "Дію"

В Україні оформити допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплати на догляд за дитиною до досягнення нею одного року тепер можна через застосунок "Дія".

Після подання онлайн-заяви сервіс передає її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Система автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів і формує рішення, яке перевіряє та погоджує працівник Пенсійного фонду.

Подати заяву також можна в сервісних центрах Пенсійного фонду, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через уповноважених представників територіальних громад.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, становить 7 000 грн на місяць.

Щомісячна допомога по догляду за дитиною до року також становить 7 000 грн. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, виплата збільшена до 10 500 грн на місяць.

Нагадаємо, українці оформили понад 417,3 тисячі е-карток платника податків за допомогою державного застосунку “Дія”. Сервіс дозволяє повністю цифровізувати процес та отримувати документи без особистого візиту до державних установ чи податкових органів