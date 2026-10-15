Українці замовили понад 417 тисяч е-Карток платника податків через застосунок "Дія"

Українці оформили понад 417,3 тисячі е-Карток платника податків за допомогою державного застосунку “Дія”. Сервіс дозволяє повністю цифровізувати процес та отримувати документи без особистого візиту до державних установ чи податкових органів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Державну податкову службу.

Цифрова послуга демонструє високий попит серед громадян. Зокрема, 337,5 тисячі платників податків вже отримали персональну е-Картку — електронне підтвердження реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Ще 79,8 тисячі податкових номерів батьки згенерували для своїх дітей. Крім того, українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть скористатися цією послугою через цифровий сервіс "е-Консул".

Як оформити е-Картку платника податків для себе

Щоб замовити електронний документ у застосунку "Дія", необхідно виконати кілька простих дій:

Авторизуватися в застосунку "Дія". Перейти до меню "Сервіси" та обрати розділ "Податкові послуги". Натиснути на послугу "е-Картка платника податків". Підтвердити власні контактні дані, перевірити сформовану заяву та підписати її за допомогою "Дія.Підпису".

Готова картка стає доступною для завантаження в застосунку протягом 24 годин. Скористатися послугою можуть громадяни, у яких у "Дії" відображається цифрова ID-картка або закордонний паспорт.

Під час оформлення відомості автоматично звіряються з інформацією податкового реєстру та оновлюються за потреби.

Нагадаємо, з початку року місцеві бюджети отримали майже 325 млрд грн податків і зборів. Упродовж січня–липня 2026 року надходження зросли на 16% (на 44,9 млрд грн) порівняно з аналогічним періодом попереднього року.