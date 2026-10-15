Украинцы заказали более 417 тысяч е-Карточек налогоплательщика через "Дію"

Украинцы оформили более 417,3 тысячи е-Карточек налогоплательщика с помощью государственного приложения "Дія". Сервис позволяет полностью цифровизировать процесс и получать документы без личного визита в государственные учреждения или налоговые органы.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Государственную налоговую службу .

Цифровая услуга показывает высокий спрос среди граждан. В частности, 337,5 тысячи налогоплательщиков уже получили персональную е-карту — электронное подтверждение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Еще 79,8 тысяч налоговых номеров родители сгенерировали для своих детей. Кроме того, временно находящиеся за рубежом украинцы могут воспользоваться этой услугой через цифровой сервис "е-Консул".

Как оформить е-карту налогоплательщика для себя

Чтобы заказать электронный документ в приложении "Дія", необходимо выполнить несколько простых действий:

Авторизироваться в приложении "Дія" . Выделите меню "Сервисы" и выберите раздел "Налоговые услуги" . Нажать на услугу "е-Карточка налогоплательщика" . Подтвердить собственные контактные данные, проверить сложившееся заявление и подписать его с помощью "Дії" .

Готовая карта становится доступной для загрузки в приложении в течение 24 часов. Воспользоваться услугой могут граждане, у которых "Дія" отображается цифровая ID-карта или загранпаспорт.

При оформлении сведения автоматически сверяются с информацией налогового реестра и обновляются по необходимости.

Напомним, с начала года местные бюджеты получили почти 325 млрд грн налогов и сборов. За январь-июль 2026 года поступления выросли на 16% (на 44,9 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.