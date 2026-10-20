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В Україні відновили прийом заявок на статус критично важливих агропідприємств

агротехніка, фермери, аграрії
Агрокомпанії можуть подавати заявки за оновленими вимогами / Мінекономіки

З 19 жовтня 2026 року в Державному аграрному реєстрі (ДАР) відновлено прийом заявок для визначення підприємств агропромислового комплексу критично важливими для функціонування економіки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Заявки приймаються відповідно до оновлених галузевих критеріїв, затверджених наказом Мінагрополітики від 2 вересня 2026 року № 11, а також з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76.

Основні зміни в галузевих критеріях:

  • мінімальна площа сільськогосподарських угідь зменшена з 1000 до 200 га;
  • мінімальний річний дохід знижено з 40 до 20 млн грн;
  • вимога щодо площі багаторічних насаджень залишається незмінною — не менше 50 га;

Щодо рибного господарства, основні критерії — 60% використання лімітів водних біоресурсів, виробництво від 10 тонн продукції аквакультури, спеціальне використання водних біоресурсів, діяльність у сфері аквакультури, «еРибальство» та рибогосподарська інфраструктура.

Для отримання статусу підприємство має відповідати щонайменше двом галузевим критеріям, а також обов’язковим вимогам щодо середньої заробітної плати (не менше 25 941 грн за останній календарний місяць) та відсутності заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.

Також зберігаються вимоги щодо визначення основного КВЕД станом на 1 червня та подання Податкового розрахунку за останній звітний період із підтвердженням його прийняття контролюючим органом.

Водночас у Мінагрополітики наголошують, що накази Міністерства економіки про визначення підприємств критично важливими, видані раніше, залишаються чинними протягом усього строку, на який їх було прийнято. 

Нагадаємо, у березні 2023 року Кабінетмін надав субʼєктам агропромислового комплексу можливість подавати заявки на визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період через Державний аграрний реєстр.

  

Автор:
Тетяна Бесараб

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