В Украине возобновили прием заявок на статус критически важных агропредприятий

С 19 октября в Государственном аграрном реестре (ГАР) возобновлен прием заявок для определения предприятий агропромышленного комплекса критически важными для функционирования экономики.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Заявки принимаются в соответствии с обновленными отраслевыми критериями, утвержденными приказом Минагрополитики от 2 сентября 2026 г. № 11, а также с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76.

Основные изменения в отраслевых критериях:

минимальная площадь сельскохозяйственных угодий уменьшена с 1000 до 200 га;

минимальный годовой доход снижен с 40 до 20 млн грн;

требование по площади многолетних насаждений остается неизменным — не менее 50 га;

Относительно рыбного хозяйства основные критерии — 60% использования лимитов водных биоресурсов, производство от 10 тонн продукции аквакультуры, специальное использование водных биоресурсов, деятельность в сфере аквакультуры, «Рыболовство» и рыбохозяйственная инфраструктура.

Для получения статуса предприятие должно отвечать по меньшей мере двум отраслевым критериям, а также обязательным требованиям по средней заработной плате (не менее 25 941 грн. за последний календарный месяц) и отсутствию задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Также сохраняются требования по определению основного КВЭД по состоянию на 1 июня и представлению Налогового расчета за последний отчетный период с подтверждением его принятия контролирующим органом.

В то же время в Минагрополитики подчеркивают, что приказы Министерства экономики об определении предприятий критически важными, изданные ранее, остаются в силе в течение всего срока, на который они были приняты.

Напомним, в марте 2023 года Кабмин предоставил субъектам агропромышленного комплекса возможность подавать заявки на определение их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период через Государственный аграрный реестр.