Ароматный бизнес: как фермер из Ладыжина за три года увеличил доход в шесть раз

Предприниматель и основатель кооператива "Голден Флора" из Ладыжина Станислав Розсоха, специализирующийся на выращивании лекарственных трав, менее чем за три года увеличил годовой доход своего хозяйства с 1 до 6 миллионов гривен.

Об этом он рассказал в интервью Delo.ua.

По его словам, уже в ближайшие годы он ожидает как минимум удвоить доходы благодаря расширению площадей, выращиванию новых культур и запуску полного цикла переработки сырья.

"Сейчас мы уже вышли на показатель почти 6 млн грн. и планируем дальнейший рост. Активно развиваем интернет-магазин. Кроме того, есть много незавершенного производства — новые участки пока не дают полноценного урожая. Но уже через 2–3 года ожидаем, что наши доходы как минимум удвоятся", — отметил Станислав.

Лаванда как драйвер роста

Среди приносящих наибольшую прибыль культур — лаванда. Она не только пользуется стабильным спросом, но и позволяет зарабатывать на разных этапах переработки: от сушки до изготовления гидролатов и эфирного масла. По словам фермера, это культура с большим потенциалом и высокой рентабельностью:

"Лаванда — одна из самых выгодных. Посадил раз — и собираешь урожай до 20 лет. Самая быстрая прибыль дает сушеная лаванда — ее покупают чайные компании, сыроварные, для ароматерапии. Но если переработать — получить гидролат или эфирное масло — то прибыль растет в разы", — объясняет Стани.

С одного гектара можно получить до 90 литров эфирного масла , которое продается по $100–110 за литр. Это до $10 тысяч с гектара . Из сушеного сырья доходы не меньше — лаванда пользуется популярностью у фитокомпаний и даже крафтовых сырьев.

Кооператив и технологии – формула успеха

Росту доходов способствовало не только расширение площадей — с 3 до 15 гектаров, — но и создание кооператива «Голден Флора».

"Мы не просто выращиваем, а полноценно обрабатываем каждую партию. Даже остатки после сортировки не выбрасываем — из них добываем эфирное масло. Все ценно, если правильно подойти к процессу", — говорит предприниматель.

В настоящее время кооператив сотрудничает с украинскими компаниями-экспортерами, вывозящими продукцию за границу. В планах выход на международные рынки напрямую. Но для этого требуются еще большие объемы.

"Качество у нас есть, масштаба пока не хватает. Но это только вопрос времени - через год, возможно, выйдем на прямой экспорт", - говорит Рассоха.

Предприниматель считает, что рынок лекарственных трав и натурального сырья только набирает обороты, и спрос на натуральную продукцию постоянно растет как в Украине, так и за ее пределами. В этой связи он видит в этой нише значительный потенциал для развития.

Напомним, в Украине с момента запуска электронной системы "еКонопли" зарегистрировались 38 субъектов, занимающихся выращиванием и переработкой конопли для промышленных целей.