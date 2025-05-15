Урожай рапса в Украине может быть ниже прогноза USDA

Эксперты сомневаются в точности прогноза Министерства сельского хозяйства США (USDA) по поводу урожая рапса в Украине на 2025 год — несмотря на уменьшение посевных площадей, ведомство ожидает роста урожайности, однако высокие форвардные цены на рынке свидетельствуют о других настроениях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Электронной зерновой биржи.

USDA переоценило урожай рапса

Согласно прогнозу USDA, в 2025/26 маркетинговом году мировое производство рапса вырастет на 5,2% — до 89,56 млн тонн (по сравнению с 89,9 млн тонн в 2023/24 МГ).

По регионам прогнозируемые изменения производства (млн тонн):

ЕС – уменьшение с 20,45 до 19,15;

Канада – увеличение с 19,2 до 19,5;

Индия – увеличение с 11,52 до 12;

Россия – увеличение с 4,2 до 5,3;

Австралия – увеличение с 6,05 до 6,15;

Украина – уменьшение с 4,75 до 3,7.

В Украине посевные площади рапса сократятся с 1,35 млн га до 1,3 млн га. Прогнозируемая урожайность в Украине вырастет с 2,81 т/га до 2,85 т/га.

Однако эксперты USDA не учли, что площади сева озимого рапса в Украине из-за засушливых условий августа и сентября составили всего 1,16 млн га, а сухая и морозная погода марта – апреля привела к значительным потерям посевов, в результате чего пришлось пересевать площади другими культурами.

По оценкам аналитиков, реальные посевные площади рапса в Украине составят 800-900 тыс. га, а средняя урожайность – 2,4-2,5 т/га.

Это даст урожай на уровне 2-2,5 млн тонн, значительно ниже прогноза USDA в 3,7 млн тонн. Поэтому трейдеры активизировали форвардные закупки, и цены на рапс для поставок в черноморские порты в июле выросли на 10-15 $/т — до 515–525 $/т. Поддержку ценам оказали августовские фьючерсы на парижской бирже, за неделю выросшие на 3,2% до 542 $/т, но потенциал к дальнейшему росту еще есть.

Отмечается, что USDA также прогнозирует, что в 2025/26 МГ импорт рапса в ЕС резко уменьшится на 21% — с 7 до 5,8 млн тонн, что существенно сократит спрос. В то же время, Украина останется основным поставщиком не ГМО рапса в ЕС.

По состоянию на начало мая Украина экспортировала в ЕС 2,36 млн тонн рапса, что составляет 41,5% импорта, по сравнению с 3 млн тонн в прошлом году.

Напомним, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.