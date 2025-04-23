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Трейдеры и переработчики активизируют закупки: украинский рапс становится дефицитной культурой

рапс
Фото: Freepik

Украинские трейдеры и переработчики активизируют покупку рапса нового урожая на фоне ограниченного предложения и стабильного спроса из Европы.

Об этом сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинской аграрной рады.

Дефицит на рынке

По данным аналитиков, текущая ситуация на рынке рапса напряжена, несмотря на праздничное затишье на европейских биржах.

Отмечается, что цены на рапс нового урожая колеблются в пределах локального уровня 475–480 €/т. В случае преодоления этого ценового порога возможен дальнейший рост котировок до 500–510 €/т.

На украинском рынке ситуация более динамичная. Условные цены на поставку в июле-августе в порты держатся в пределах 510–515 $/т без НДС. Переработчики готовы платить больше — на уровне 535–545 $/т с НДС, иногда звучат даже предложения 550–560 $/т.

"Украинский рынок демонстрирует ценовой рост. Основным фактором является дисбаланс между объемами уже заключенных экспортных контрактов и фактическими закупками: реализовано продукции на 1,7–1,8 млн. тонн, тогда как приобретено около 1,3 млн. тонн. Таким образом, рынок нового урожая остается дефицитным, и трейдерам необходимо покрыть еще не менее 100–500 тыс. тонн", — отмечают аналитики.

Они отмечают, что этот дефицит удерживает цены на высоком уровне, и, вероятно, будет способствовать их дальнейшему росту, так как аграрии не спешат заключать форвардные контракты.

Прогнозируемая сезонная цена на июль-сентябрь составляет 540-560 $/т на базисе CPT-порт.

«Форвардов будет немного – аграрии боятся рисков. Основная торговля, по всей вероятности, пойдет на споте», — констатируют эксперты.

В 2024 году цена тонны экспорта украинской агропродукции составляла 315 долларов.

Напомним, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.

Автор:
Светлана Манько