Цена тонны экспорта украинской агропродукции выросла до $443: на чем зарабатывают аграрии

В 2024 году цена тонны экспорта украинской агропродукции составляла 315 долларов. В апреле 2025 года она увеличилась до 443 долларов.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, цена тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла в 1,4 раза.

"Это удалось сделать за счет увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью, в частности биоэтанола», – отметил Коваль.

Как изменились цены на агропродукцию

Как сообщил министр, выросли и средние цены на топ-5 продуктов экспорта в расчете на тонну:

подсолнечное масло – 1 174 долл., что на 37,8% больше, чем в 2024 году (852 долл.);

кукуруза – 217 долл., что на 27,1% больше средней цены 2024 года (171 долл.);

пшеница – 231 долл., что на 27,4% больше средней цены 2024 года (181 долл.);

мясо птицы – 2385 долл., что на 11,2% больше средней цены в 2024 году (2145 долл.);

⁠соевые бобы – 409 долл., что на 4,3% больше средней цены 2024 года (392 долл.).

Коваль добавил, что в настоящее время Минагрополитики продолжает работать над диверсификацией рынков сбыта и расширением экспортного потенциала перерабатывающей промышленности.

Заметим, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.

Аграрный экспорт

В марте 2025 года украинские аграрии экспортировали 5,4 млн. тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 2,1 млрд. долларов США. Это составляет 58% всего экспорта страны за месяц и в очередной раз подтверждает ключевую роль агросектора в экономике Украины даже в условиях войны.

Наибольшими позициями в агроэкспорте стали:

кукуруза – $514 млн (2,4 млн тонн);

подсолнечное масло – $503 млн (441 тыс. тонн);

пшеница – $254 млн (1,1 млн тонн);

соевые бобы – $150 млн (370 тыс. тонн);

мясо птицы – $95 млн (41 тыс. тонн).

Отметим, что в 2024 году Украина вышла на довоенные темпы экспорта сельхозпродукции — $24,5 млрд долларов, или 59% в общем экспорте из страны. Это вторый исторический рекорд (в 2021 году соответствующая сумма составила $27,7 млрд). Всего в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн. тонн сельхозпродукции.