Ціна тонни експорту української агропродукції зросла до $443: на чому заробляють аграрії

У 2024 році ціна тонни експорту української агропродукції складала 315 доларів. В квітні 2025 року вона збільшилася до 443 доларів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 рази.

"Це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю, зокрема, біоетанолу», – зауважив Коваль.

Як змінилися ціни на агропродукцію

Як повідомив міністр, зросли і середні ціни на топ-5 продуктів експорту в розрахунку на тонну:

соняшникова олія – 1 174 дол., що на 37,8% більше ніж у 2024 році (852 дол.);

кукурудза – 217 дол., що на 27,1% більше середньої ціни 2024 року (171 дол.);

пшениця – 231 дол., що на 27,4% більше середньої ціни 2024 року (181 дол.);

м'ясо птиці – 2385 дол., що на 11,2% більше середньої ціни 2024 року (2145 дол.);

⁠соєві боби – 409 дол., що на 4,3% більше середньої ціни 2024 року (392 дол.).

Коваль додав, що наразі Мінагрополітики продовжує працювати над диверсифікацією ринків збуту та розширенням експортного потенціалу переробної промисловості.

Зауважимо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.

Аграрний експорт

У березні 2025 року українські аграрії експортували 5,4 млн тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму 2,1 млрд доларів США. Це становить 58% усього експорту країни за місяць і вкотре підтверджує ключову роль агросектору в економіці України навіть в умовах війни.

Найбільшими позиціями в агроекспорті стали:

кукурудза – $514 млн (2,4 млн тонн);

соняшникова олія – $503 млн (441 тис. тонн);

пшениця – $254 млн (1,1 млн тонн);

соєві боби – $150 млн (370 тис. тонн);

м’ясо птиці – $95 млн (41 тис. тонн).

Зауважимо, у 2024 році Україна вийшла на довоєнні темпи експорту сільгосппродукції - $24,5 млрд доларів, або 59% в загальному експорті з країни. Це є другим історичним рекордом (у 2021 році відповідна сума склала $27,7 млрд). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн сільгосппродукції.