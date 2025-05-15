Врожай ріпаку в Україні може бути нижчим за прогноз USDA

Експерти сумніваються в точності прогнозу Міністерства сільського господарства США (USDA) щодо врожаю ріпаку в Україні на 2025 рік — попри зменшення посівних площ, відомство очікує зростання врожайності, однак високі форвардні ціни на ринку свідчать про інші настрої.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Електронної зернової біржи.

USDA переоцінило врожай ріпаку

Згідно прогнозу USDA, 2025/26 маркетинговому році світове виробництво ріпаку зросте на 5,2% — до 89,56 млн тонн (порівняно з 89,9 млн тонн у 2023/24 МР).

За регіонами прогнозовані зміни виробництва (млн тонн):

ЄС - зменшення з 20,45 до 19,15;

Канада - збільшення з 19,2 до 19,5;

Індія -збільшення з 11,52 до 12;

Росія - збільшення з 4,2 до 5,3;

Австралія - збільшення з 6,05 до 6,15;

Україна - зменшення з 4,75 до 3,7.

В Україні посівні площі ріпаку скоротяться з 1,35 млн га до 1,3 млн га. Прогнозована урожайність у Україні зросте з 2,81 т/га до 2,85 т/га.

Проте експерти USDA не врахували, що площі сівби озимого ріпаку в Україні через посушливі умови серпня та вересня склали лише 1,16 млн га, а суха та морозна погода березня – квітня призвела до значних втрат посівів, внаслідок чого довелося пересівати площі іншими культурами.

За оцінками аналітиків, реальні посівні площі ріпаку в Україні становитимуть 800-900 тис. га, а середня урожайність — 2,4-2,5 т/га.

Це дасть врожай на рівні 2-2,5 млн тонн, значно нижче за прогноз USDA у 3,7 млн тонн. Через це трейдери активізували форвардні закупівлі, і ціни на ріпак для поставок до чорноморських портів у липні зросли на 10-15 $/т — до 515–525 $/т. Підтримку цінам надали серпневі ф’ючерси на паризькій біржі, які за тиждень виросли на 3,2% до 542 $/т, але потенціал до подальшого зростання ще є.

Зазначається, що USDA також прогнозує, що у 2025/26 МР імпорт ріпаку до ЄС різко зменшиться на 21% — з 7 до 5,8 млн тонн, що суттєво скоротить попит. Водночас Україна залишиться основним постачальником не ГМО ріпаку до ЄС.

Станом на початок травня Україна експортувала до ЄС 2,36 млн тонн ріпаку, що становить 41,5% імпорту, порівняно з 3 млн тонн торік.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.