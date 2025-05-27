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В Украине уже 38 субъектов хозяйствования занимаются выращиванием и переработкой конопли
С начала запуска электронной системы "еКонопли" в ней уже зарегистрировались 38 субъектов, занимающихся выращиванием и переработкой конопли для промышленных целей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.
По его словам, 27 субъектов зарегистрировали плановую площадь посевов на 595 земельных участках площадью 3 258 га. Из них 16 уже высеяли 1251 га.
Коваль напомнил, что система "еКонопли", которую запустили 10 марта 2025 года, создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и вернуть Украине лидерство в сфере промышленной конопли.
С запуском "еКонопель" в Украине больше не нужно проходить лицензирование на производство промышленной конопли, которое раньше длилось до трех месяцев. Теперь аграриям достаточно зарегистрироваться в реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей.
Система "еКонопли": что это значит для бизнеса
Для бизнеса это значит:
- простую регистрацию – достаточно КЭП и онлайн-заявки;
- минимизацию бюрократии – все модули в одном месте;
- прозрачность и открытость – интеграция с госреестрами и аналитические данные в режиме реального времени.
Юридическим лицам, осуществляющим деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей доступны следующие модули в системе:
- м одуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли ;
- м одуль регистрации и управления земельными участками ;
- м одуль посева и урожая ;
- м одуль лабораторных исследований ;
- модулей подъемников и отчетности ; и нтерактивная карта .
Система интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:
- Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР);
- Государственным реестром прав на недвижимое имущество (ДРРП);
- Государственным земельным кадастром (ДЗК);
- Информационно-коммуникационной системой является Растениеводство (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине; Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал).
Для регистрации предпринимателям необходимо:
- подготовить только КЭП;
- подать заявку через электронный кабинет системы " есть Конопли " .
Заметим, техническая конопля — культура с большим потенциалом, но пока с неопределенным будущим в Украине. Из конопли можно изготавливать около 50 тыс. видов продукции, включая порох, униформу и пищевые продукты, необходимые в условиях войны. Сколько реально зарабатывают на технических коноплях, читайте в материале Delo.ua.