Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,38

47,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине уже 38 субъектов хозяйствования занимаются выращиванием и переработкой конопли

конопля
Фото: Freepik

С начала запуска электронной системы "еКонопли" в ней уже зарегистрировались 38 субъектов, занимающихся выращиванием и переработкой конопли для промышленных целей.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

По его словам, 27 субъектов зарегистрировали плановую площадь посевов на 595 земельных участках площадью 3 258 га. Из них 16 уже высеяли 1251 га.

Коваль напомнил, что система "еКонопли", которую запустили 10 марта 2025 года, создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и вернуть Украине лидерство в сфере промышленной конопли.

С запуском "еКонопель" в Украине больше не нужно проходить лицензирование на производство промышленной конопли, которое раньше длилось до трех месяцев. Теперь аграриям достаточно зарегистрироваться в реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей.

Система "еКонопли": что это значит для бизнеса

Для бизнеса это значит:

  • простую регистрацию – достаточно КЭП и онлайн-заявки;
  • минимизацию бюрократии – все модули в одном месте;
  • прозрачность и открытость – интеграция с госреестрами и аналитические данные в режиме реального времени.

Юридическим лицам, осуществляющим деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей доступны следующие модули в системе:

  • м одуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли ;
  • м одуль регистрации и управления земельными участками ;
  • м одуль посева и урожая ;
  • м одуль лабораторных исследований ;
  • модулей подъемников и отчетности ; и нтерактивная карта .

Система интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:

  • Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР);  
  • Государственным реестром прав на недвижимое имущество (ДРРП);  
  • Государственным земельным кадастром (ДЗК);  
  • Информационно-коммуникационной системой является Растениеводство (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине; Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал).

Для регистрации   предпринимателям   необходимо:

  • подготовить только КЭП;  
  • подать заявку через электронный кабинет системы   " есть Конопли " .

Заметим, техническая конопля — культура с большим потенциалом, но пока с неопределенным будущим в Украине. Из конопли можно изготавливать около 50 тыс. видов продукции, включая порох, униформу и пищевые продукты, необходимые в условиях войны. Сколько реально зарабатывают на технических коноплях, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько