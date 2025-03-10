В Украине стартовала электронная система "еКонопли": что это значит для бизнеса

"єКоноплі" — это еще один шаг к прозрачному и открытому аграрному рынку, минимизирующий бюрократию, ведь все модули регистрации и лабораторных исследований будут размещены в одном месте.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленных конопли, смогут работать в удобной цифровой системе.

"Новый сервис єКоноплі будет способствовать развитию этой отрасли, ведь применение промышленной конопли чрезвычайно широко – от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля — это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки", — отметил министр.

Что известно о системе "єКоноплі"

Система "єКоноплі" создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и вернуть Украине лидерство в сфере промышленной конопли.

Для бизнеса это значит:

простую регистрацию – достаточно КЭП и онлайн-заявки;

минимизацию бюрократии – все модули в одном месте;

прозрачность и открытость – интеграция с госреестрами и аналитические данные в режиме реального времени.

Юридическим лицам, осуществляющим деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей доступны следующие модули в системе:

м одуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли ;

одуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли м одуль регистрации и управления земельными участками ;

одуль регистрации и управления земельными участками м одуль посева и урожая ;

одуль посева и урожая м одуль лабораторных исследований ;

одуль лабораторных исследований модулей подъемников и отчетности ;

и отчетности и нтерактивная карта .

Система интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:

Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР);

Государственным реестром прав на недвижимое имущество (ДРРП);

Государственным земельным кадастром (ДЗК);

Информационно-коммуникационной системой является Растениеводство (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине; Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал).

Для регистрации предпринимателям необходимо:

подготовить только КЭП;

только КЭП; подать заявку через электронный кабинет системы " єКоноплі " .

Кроме того, внедрение новой системы значительно упрощает деятельность юридических лиц. Ранее получение лицензии на производство промышленной конопли длилось до 3 месяцев. Теперь для выращивания конопли достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей и нет необходимости получать лицензии и квоты.

Напомним, в ряд урегулировал порядок обращения медицинского каннабиса в Украине, в частности, определил сроки для получения квот на 2025 год.