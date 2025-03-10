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В Україні стартувала електронна система "єКоноплі": що це означає для бізнесу

коноплі
В Україні стартувала система для підприємців, які вирощують коноплі. Фото: freepik

"єКоноплі" — це ще один крок до прозорого та відкритого аграрного ринку, який мінімізує бюрократію, адже всі модулі реєстрації та лабораторних досліджень будуть розміщені в одному місці.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

З 10 березня 2025 року юридичні особи, що займаються вирощуванням і переробкою промислових конопель, зможуть працювати у зручній цифровій системі.

"Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі — це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки", — зазначив міністр.

Що відомо про систему "єКоноплі"

Система "є-Коноплі" створена, щоб підтримати бізнес, знизити корупційні ризики та повернути Україні лідерство у сфері промислових конопель.

Для бізнесу це означає:

  • просту реєстрацію – достатньо КЕП та онлайн-заявки; 
  • мінімізацію бюрократії – всі модулі в одному місці; 
  • прозорість і відкритість – інтеграція з держреєстрами та аналітичні дані в режимі реального часу.

Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

  • модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;
  •  модуль реєстрації та управління земельними ділянками
  • модуль посіву та врожаю
  • модуль лабораторних досліджень
  • модуль витягів та звітності; інтерактивна мапа.

Система інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

  • Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР); 
  • Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП); 
  • Державним земельним кадастром (ДЗК); 
  • Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації підприємцям необхідно:

  • підготувати лише КЕП; 
  • подати заявку через електронний кабінет системи "єКоноплі".

Крім того, впровадження нової системи значно спрощує діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер для вирощування конопель достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

Нагадаємо, уряд врегулював порядок обігу медичного канабісу в Україні, зокрема визначив терміни для отримання квот на 2025 рік.

Автор:
Тетяна Ковальчук