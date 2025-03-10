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В Україні стартувала електронна система "єКоноплі": що це означає для бізнесу
"єКоноплі" — це ще один крок до прозорого та відкритого аграрного ринку, який мінімізує бюрократію, адже всі модулі реєстрації та лабораторних досліджень будуть розміщені в одному місці.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
З 10 березня 2025 року юридичні особи, що займаються вирощуванням і переробкою промислових конопель, зможуть працювати у зручній цифровій системі.
"Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі — це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки", — зазначив міністр.
Що відомо про систему "єКоноплі"
Система "є-Коноплі" створена, щоб підтримати бізнес, знизити корупційні ризики та повернути Україні лідерство у сфері промислових конопель.
Для бізнесу це означає:
- просту реєстрацію – достатньо КЕП та онлайн-заявки;
- мінімізацію бюрократії – всі модулі в одному місці;
- прозорість і відкритість – інтеграція з держреєстрами та аналітичні дані в режимі реального часу.
Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:
- модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;
- модуль реєстрації та управління земельними ділянками;
- модуль посіву та врожаю;
- модуль лабораторних досліджень;
- модуль витягів та звітності; інтерактивна мапа.
Система інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:
- Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР);
- Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП);
- Державним земельним кадастром (ДЗК);
- Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).
Для реєстрації підприємцям необхідно:
- підготувати лише КЕП;
- подати заявку через електронний кабінет системи "єКоноплі".
Крім того, впровадження нової системи значно спрощує діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер для вирощування конопель достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.
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