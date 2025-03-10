В Україні стартувала електронна система "єКоноплі": що це означає для бізнесу

"єКоноплі" — це ще один крок до прозорого та відкритого аграрного ринку, який мінімізує бюрократію, адже всі модулі реєстрації та лабораторних досліджень будуть розміщені в одному місці.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

З 10 березня 2025 року юридичні особи, що займаються вирощуванням і переробкою промислових конопель, зможуть працювати у зручній цифровій системі.

"Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі — це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки", — зазначив міністр.

Що відомо про систему "єКоноплі"

Система "є-Коноплі" створена, щоб підтримати бізнес, знизити корупційні ризики та повернути Україні лідерство у сфері промислових конопель.

Для бізнесу це означає:

просту реєстрацію – достатньо КЕП та онлайн-заявки;

мінімізацію бюрократії – всі модулі в одному місці;

прозорість і відкритість – інтеграція з держреєстрами та аналітичні дані в режимі реального часу.

Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

м одуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель ;

одуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель м одуль реєстрації та управління земельними ділянками ;

одуль реєстрації та управління земельними ділянками м одуль посіву та врожаю ;

одуль посіву та врожаю м одуль лабораторних досліджень ;

одуль лабораторних досліджень м одуль витягів та звітності ; і нтерактивна мапа .

Система інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР);

Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП);

Державним земельним кадастром (ДЗК);

Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації підприємцям необхідно:

п ідготувати лише КЕП;

ідготувати лише КЕП; п одати заявку через електронний кабінет системи " єКоноплі " .

Крім того, впровадження нової системи значно спрощує діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер для вирощування конопель достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

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