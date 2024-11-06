Медицинский каннабис: для производителей определили сроки на получение квот в 2025 году

Правительство урегулировало порядок обращения медицинского каннабиса в Украине, в частности, определило сроки для получения квот на 2025 год.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Как и в какие сроки можно получить квоту?

Отмечается, что до 20 ноября 2024 года субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров должны представить в местные государственные администрации расчет годовой потребности в растениях медицинского каннабиса, наркотических средствах и психотропных веществах на 2025 год.

Дали до 1 декабря 2024 года нужно подать заявление в Госликслужбу на определение квоты на производство, изготовление, хранение, ввоз и вывоз с территории Украины наркотических средств, психотропных веществ, растений конопли, посадочного материала конопли на 2025 год.

Заявление на определение квоты на культивирование медицинского каннабиса на 2025 год подается субъектом хозяйствования в Госликслужбу по 15 декабря 2024 года.

Как уточняют в Минздраве, квота формируется по принципу спроса от бизнеса с учетом собственного фактического или запланированного обращения.

"Ввозить медицинский каннабис сверх утвержденных квот – запрещено. Однако будет допускаться перераспределение квот между субъектами хозяйствования исключительно в пределах утвержденных КМУ ежегодных квот при условии одновременного письменного обращения субъектов хозяйствования в Госликслужбу", — объясняют в ведомстве.

Там добавляют, что право подавать заявление на определение квоты на обращение медицинского каннабиса имеют только субъекты хозяйствования, получившие соответствующую лицензию.

После утверждения Кабинетом Министров Украины квот лицензиат может получить разрешение на ввоз медицинского каннабиса в Украине в пределах определенной квоты.

Также обновленный порядок регулирует другие элементы обращения медицинского каннабиса, в частности:

порядок ежегодного получения квот на обращение медицинского каннабиса,

порядок уничтожения отходов медицинского каннабиса,

порядок внутреннего учета и инвентаризации медицинского каннабиса,

порядок отчетности о количестве медицинского каннабиса, ⁠

порядок культивирования медицинского каннабиса.

Напомним, 1 декабря 2024 года вступает в силу Постановление Кабинета Министров Украины, которое обновляет лицензионные условия, регулирующие все этапы обращения медицинского каннабиса.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

13 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

С 16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества, тогда как год назад государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).