Большинство украинцев поддерживают легализацию каннабиса в медицинских целях, — опрос

В Украине в последние несколько лет интенсивно обсуждались вопросы ограниченной легализации использования каннабиса. С 16 августа 2024 года вступил в силу закон, позволяющий обращение каннабиса в медицинских целях. Пока количество украинцев, поддерживающих легализацию, превысило количество тех, кто относится к ней негативно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Поддержка легализации каннабиса растет при упоминании об облегчении боли.

Там отмечают, что разным респондентам социологи задавали вопросы в разной формулировке (т.е. одному респонденту ставился только один вопрос). Всего тестировать три формулировки:

отношение к легализации медицинского каннабиса в целом, без дополнительных объяснений или детализации (базовый вариант);

отношение к легализации медицинского каннабиса с акцентом на том, что это облегчит боль многим пациентам (в частности, тем, кто имеет онкологические заболевания и раненым военнослужащим);

отношение к легализации медицинского каннабиса с уточнением, что речь идет о легком наркотике – марихуане.

По данным КМИС, на базовый вопрос (без дополнительной информации) 4 3% украинцев отвечают, что они относятся положительно к легализации медицинского каннабиса. Почти в три раза меньше респондентов (16%) ответили, что они относятся отрицательно . При этом 41% респондентов имеют либо нейтральное, либо неопределенное отношение.

В случае вопроса, где социологи «уточняли», что речь идет о легком наркотике – марихуане, показатели одобрения оказались достаточно схожими. Так, 45% в такой формулировке ответили, что они положительно относятся к легализации (разница по сравнению с базовым вопросом – в рамках статистической погрешности). В то же время доля противников хоть и статистически значимо (сверх погрешности) выше, но все равно составляет всего 23%. Еще 32% имеют нейтральное или неопределенное отношение.

В контексте, где социологи делали акцент на облегчении боли, большинство украинцев – 57% – одобряют легализацию медицинского каннабиса. Только 14% все равно имеют отрицательное отношение, а еще 28% имеют нейтральное или неопределенное отношение.

Рост положительного отношения к легализации медицинского каннабиса можно рассматривать как один из индикаторов осовременивания ценностей украинцев. Сейчас мы наблюдаем фундаментальные изменения в сознании граждан, которые уже одобрительно относятся к легализации. или неопределенное отношение. То есть противники легализации сохраняют возможность влиять на общественное мнение, и это следует учитывать", — комментируют в КМИС.

Легализации медицинского каннабиса в Украине.

13 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

С 16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества, тогда как год назад государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

Медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах.

В Министерстве здравоохранения назвали принятие упомянутого закона историческим решением.

"Спасибо от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис – это лекарства для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь, и т.д.", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время утвердят перечень болезней и состояний, при которых пациент имеет право получить лекарства на основе каннабиса.

В Минздраве отметили, что медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира.