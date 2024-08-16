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Отныне медицинский каннабис легален: кто и как сможет им лечиться
С 16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества, тогда как год назад государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей. Delo. ua рассказывает, что сегодня изменилось в обращении каннабиса, и как вообще развивается отрасль.
Новый закон регулирует использование каннабиса, вводит правила его обращения на всех этапах, от выращивания до использования в медицинских целях.
Законодательно конопля различается на техническую и лечебную. В лечебном каннабисе содержание тетрагидроканабинола (ТГК) в высушенной соломе медицинской конопли может превышать 0,3%.
Медицинские конопля, смолы, экстракты и настойки из нее легализованы для изготовления лекарственных средств. Их применяют для лечения более 50 патологических состояний: хронической боли, артрита, ревматизма, эпилепсии, болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабетической нейропатии, различных форм склероза. Техническая конопля легализована в июле 2024 года, ее используют в бумажно-целлюлозной, пищевой и легкой промышленности.
Легализация медицинской конопли не означает разрешения на ее свободное выращивание гражданами. Речь идет о применении каннабиса исключительно для медицинской, промышленной и научной деятельности, тогда как распространение марихуаны в целях рекреационного потребления остается преступлением.
Производство и обращение каннабиса продолжает контролироваться на всех этапах, а выращивание будет разрешено только юридическим лицам, получившим соответствующую лицензию и GMP-сертификат. Их выращивание будет проходить под круглосуточным видеонаблюдением, а производители обязаны обеспечить круглосуточный доступ полиции к теплицам с коноплей.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Каждое растение будет маркироваться индивидуальным кодом для отслеживания перемещения продукции пациенту. Препараты на основе каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту от врача.
Основными ограничениями со стороны государства в выращивании лечебных конопли станет:
- Применение только сертифицированных семян сортов, разрешенных правительством;
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Выращивание медицинского каннабиса только в закрытом грунте, то есть в теплицах;
- Маркировка уникальным электронным идентификатором каждого растения каждой выращенной партии;
- Отпуск лекарственных средств с каннабиса исключительно по назначению врача по электронному рецепту;
- Запуск электронной информационной системы учета выращенных растений конопли для медицинских целей. Для промышленной конопли тоже начнет работу аналогичный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли, он будет подчинен Минагрополитики. Ведомство также будет обеспечивать доступ Нацполиции к информации о выращивании каннабиса;
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Производитель каннабиса должен договориться с полицией об охране растений.
Вступление в силу закона не означает и доступности лекарств на базе каннабиса уже 17 августа. Электронная система обращения лекарств из конопли начнет работать не раньше осени 2024 года.
Примечательно, что в электронной системе отслеживания медицинского каннабиса учету подлежат все части растения и продукты его переработки: семена, посадочный материал, растения, урожай, готовые лекарственные, психотропные и наркотические средства, внутриаптечные заготовки и готовые средства, отходы, образцы обьектов учета.
Также уже разработан порядок отслеживания операций с каннабисом: от посева и сбора растения до фасовки, продажи, экспорта и выбраковки образцов.
По подсчетам Министерства здравоохранения Украины, легализация позволит обеспечить лекарствами на основе каннабиса 2 млн пациентов, отметил глава медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий. Власти завершают принятие "подзаконки", чтобы закон полноценно заработал. Например, изменений в порядок ввоза и вывоза с территории Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в части перевозок растений конопли.
Конопляный бизнес останется сложным и дорогим
Прямо сейчас рано говорить о старте собственного производства медицинского каннабиса и изготовленных из него лекарств и препаратов. Об этом Delo.ua сообщил народный депутат Игорь Копытин, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.
Он напоминает, что сейчас в Украине техническая конопля выращивается на площади около 4 тыс. га, но это не означает, что в ближайшее время фермеры построят теплицы для медицинского каннабиса. Алгоритм выращивания лечебной конопли для таких производителей слишком сложен, а контроль за рецептами и продажей слишком суров. Это правильно, поскольку исключается применение каннабиса не в медицинских целях, но с имеющимися правилами в этот бизнес сначала будут заходить только крупные фармацевтические компании, лидеры рынка лекарственных товаров.
В новой отрасли ожидается определенный интерес со стороны бизнеса. Нардеп напоминает, что эксперты оценивают объем инвестиций в проекты по выращиванию и переработке медицинского каннабиса в $2-3 млн ежегодно.
Поэтому в ближайшее время украинские медики и фармацевты будут пользоваться импортными препаратами. При этом важно, что обращение лекарств с содержанием каннабиса упрощается, и это решает основную задачу реформы: обеспечить больных украинцев эффективным лекарством, даже если они будут ввозиться из-за границы.
Для выращивания медицинского каннабиса в Украине правительство должно утвердить лицензионные требования, пишет в Facebook нардеп Ольга Стефанишина. Некоторые производители уже готовятся к этим процессам, которые при должной подготовке можно исполнить за полгода. Впрочем, все зависит от работы регулятора, Гослекслужбы, ее эффективности и прозрачности.
Другой необходимый шаг реформы – обучение украинских врачей, никогда не сталкивавшихся с лечением медицинским каннабисом. Для них необходимо провести соответствующие обучение от мировых специалистов, чтобы предоставить отечественным врачам необходимую экспертизу.