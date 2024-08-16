Отныне медицинский каннабис легален: кто и как сможет им лечиться

С 16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Это вторая фаза реформы по легализации этого вещества, тогда как год назад государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей. Delo. ua рассказывает, что сегодня изменилось в обращении каннабиса, и как вообще развивается отрасль.

Новый закон регулирует использование каннабиса, вводит правила его обращения на всех этапах, от выращивания до использования в медицинских целях.

Законодательно конопля различается на техническую и лечебную. В лечебном каннабисе содержание тетрагидроканабинола (ТГК) в высушенной соломе медицинской конопли может превышать 0,3%.



Медицинские конопля, смолы, экстракты и настойки из нее легализованы для изготовления лекарственных средств. Их применяют для лечения более 50 патологических состояний: хронической боли, артрита, ревматизма, эпилепсии, болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабетической нейропатии, различных форм склероза. Техническая конопля легализована в июле 2024 года, ее используют в бумажно-целлюлозной, пищевой и легкой промышленности.

Легализация медицинской конопли не означает разрешения на ее свободное выращивание гражданами. Речь идет о применении каннабиса исключительно для медицинской, промышленной и научной деятельности, тогда как распространение марихуаны в целях рекреационного потребления остается преступлением.

Производство и обращение каннабиса продолжает контролироваться на всех этапах, а выращивание будет разрешено только юридическим лицам, получившим соответствующую лицензию и GMP-сертификат. Их выращивание будет проходить под круглосуточным видеонаблюдением, а производители обязаны обеспечить круглосуточный доступ полиции к теплицам с коноплей.

Каждое растение будет маркироваться индивидуальным кодом для отслеживания перемещения продукции пациенту. Препараты на основе каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту от врача.

Основными ограничениями со стороны государства в выращивании лечебных конопли станет:

Применение только сертифицированных семян сортов, разрешенных правительством;

Выращивание медицинского каннабиса только в закрытом грунте, то есть в теплицах;



Маркировка уникальным электронным идентификатором каждого растения каждой выращенной партии;

Отпуск лекарственных средств с каннабиса исключительно по назначению врача по электронному рецепту;

Запуск электронной информационной системы учета выращенных растений конопли для медицинских целей. Для промышленной конопли тоже начнет работу аналогичный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли, он будет подчинен Минагрополитики. Ведомство также будет обеспечивать доступ Нацполиции к информации о выращивании каннабиса;

Производитель каннабиса должен договориться с полицией об охране растений.



Вступление в силу закона не означает и доступности лекарств на базе каннабиса уже 17 августа. Электронная система обращения лекарств из конопли начнет работать не раньше осени 2024 года.

Примечательно, что в электронной системе отслеживания медицинского каннабиса учету подлежат все части растения и продукты его переработки: семена, посадочный материал, растения, урожай, готовые лекарственные, психотропные и наркотические средства, внутриаптечные заготовки и готовые средства, отходы, образцы обьектов учета.

Также уже разработан порядок отслеживания операций с каннабисом: от посева и сбора растения до фасовки, продажи, экспорта и выбраковки образцов.

По подсчетам Министерства здравоохранения Украины, легализация позволит обеспечить лекарствами на основе каннабиса 2 млн пациентов, отметил глава медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий. Власти завершают принятие "подзаконки", чтобы закон полноценно заработал. Например, изменений в порядок ввоза и вывоза с территории Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в части перевозок растений конопли.

Конопляный бизнес останется сложным и дорогим

Прямо сейчас рано говорить о старте собственного производства медицинского каннабиса и изготовленных из него лекарств и препаратов. Об этом Delo.ua сообщил народный депутат Игорь Копытин, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Он напоминает, что сейчас в Украине техническая конопля выращивается на площади около 4 тыс. га, но это не означает, что в ближайшее время фермеры построят теплицы для медицинского каннабиса. Алгоритм выращивания лечебной конопли для таких производителей слишком сложен, а контроль за рецептами и продажей слишком суров. Это правильно, поскольку исключается применение каннабиса не в медицинских целях, но с имеющимися правилами в этот бизнес сначала будут заходить только крупные фармацевтические компании, лидеры рынка лекарственных товаров.

В новой отрасли ожидается определенный интерес со стороны бизнеса. Нардеп напоминает, что эксперты оценивают объем инвестиций в проекты по выращиванию и переработке медицинского каннабиса в $2-3 млн ежегодно.

Безусловно, обезболивающие на основе конопли особенно актуальны сейчас для раненых бойцов ВСУ и людей с ПТСР. Но я не ожидаю быстрого роста производства в Украине: фармкомпаниям необходимо разработать и зарегистрировать препараты на основе каннабиса, и этот процесс уже идет". Игорь Копытин нардеп

Поэтому в ближайшее время украинские медики и фармацевты будут пользоваться импортными препаратами. При этом важно, что обращение лекарств с содержанием каннабиса упрощается, и это решает основную задачу реформы: обеспечить больных украинцев эффективным лекарством, даже если они будут ввозиться из-за границы.

Для выращивания медицинского каннабиса в Украине правительство должно утвердить лицензионные требования, пишет в Facebook нардеп Ольга Стефанишина. Некоторые производители уже готовятся к этим процессам, которые при должной подготовке можно исполнить за полгода. Впрочем, все зависит от работы регулятора, Гослекслужбы, ее эффективности и прозрачности.

Другой необходимый шаг реформы – обучение украинских врачей, никогда не сталкивавшихся с лечением медицинским каннабисом. Для них необходимо провести соответствующие обучение от мировых специалистов, чтобы предоставить отечественным врачам необходимую экспертизу.