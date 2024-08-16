Відсьогодні медичний канабіс легальний: хто і як зможе ним лікуватися

З 16 серпня в Україні набув сили закон про легалізацію медичного канабісу. Це друга фаза реформи з легалізації цієї речовини, тоді як рік тому держава спростила вирощування та обіг технічних конопель для промислових цілей. Delo.ua пояснює, що сьогодні змінилось в обігу канабісу, і як взагалі розвивається галузь.

Новий закон регулює використання канабісу, запроваджує правила його обігу на всіх етапах, від вирощування до використання в медичних цілях.

Законодавчо коноплі розрізняються на технічні та лікувальні. У лікувального канабісу вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) у висушеній соломі медичних конопель може перевищувати 0,3%.



Медичні коноплі, смоли, екстракти та настоянки з неї легалізовані для виготовлення лікарських засобів. Їх застосовують для лікування понад 50 патологічних станів: хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу тощо. Технічні коноплі легалізовані в липні 2023 року, їх використовують у паперово-целюлозній, харчовій та легкій промисловості.

Легалізація медичних конопель не означає дозволу на її вільне вирощування громадянами. Мова йде про застосування канабісу виключно для медичної, промислової та наукової діяльності, тоді як поширення марихуани з метою рекреаційного споживання залишається злочином.

Виробництво та обіг канабісу продовжує контролюватися на всіх етапах, а вирощування буде дозволено лише юридичним особам, які отримали відповідну ліцензію та GMP-сертифікат. Їхнє вирощування проходитиме під цілодобовим відеоспостереженням, а виробники зобов'язані забезпечити цілодобовий доступ поліції до теплиць з коноплями.

Кожна рослина маркуватиметься індивідуальним кодом для відстеження переміщення продукції до пацієнта. Препарати на основі канабісу можна буде отримати лише за електронним рецептом від лікаря.

Основними обмеженнями з боку держави в вирощуванні лікувальних конопель стане:

Застосування лише сертифікованого насіння сортів, дозволених урядом;

Вирощування медичного канабісу лише у закритому ґрунті, тобто в теплицях;



Маркування унікальним електронним ідентифікатором кожної рослини кожної вирощеної партії;

Відпуск лікарських засобів з канабісу виключно за призначенням лікаря за електронним рецептом;

Запуск електронної інформаційної системи обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей. Для промислової коноплі теж почне роботу аналогічний реєстр юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель, він буде підпорядкований Мінагрополітики. Відомство також забезпечуватиме доступ Нацполіції до інформації про вирощування канабісу;

Виробник канабісу має домовитись з поліцією про охорону рослин.



Вступ в силу закону не означає і доступності ліків на базі канабісу уже 17 серпня. Електронна система обігу ліків з конопель почне працювати не раніше осені 2024 року.

Примітно, що в електронній системі відстежування медичного канабісу обліку підлягають всі частини рослини та продукти її переробки: насіння, садивний матеріал, рослини, врожай, готові лікарські, психотропні та наркотичні засоби, внутрішньоаптечні заготовки та готові засоби, відходи, зразки об'єктів обліку.

Також вже розроблений порядок відстежування операцій з канабісом: від посіву і збору рослини до фасування, продажу, експорту та вибраковування зразків.

За підрахунками Міністерства охорони здоров'я України, легалізація дозволить забезпечити ліками на основі канабісу 2 млн пацієнтів, зазначив голова медичного комітету ВР Михайло Радуцький. Наразі влада завершує ухвалення "підзаконки", щоб закон повноцінно запрацював. Наприклад, змін до порядку ввезення та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у частині перевезень рослин коноплі.

Конопляний бізнес залишиться складним та дорогим

Прямо зараз зарано говорити про старт власного виробництва медичного канабісу та виготовлених з нього ліків та препаратів. Про це Delo.ua повідомив народний депутат Ігор Копитін, член парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки.

Він нагадує, що зараз в Україні технічні коноплі вирощуються на площі близько 4 тис. га, але це не означає, що найближчим часом фермери побудують теплиці для медичного канабісу. Алгоритм вирощування лікувальних конопель для таких виробників надто складний, а контроль за рецептами та продажем є занадто суворим. Це правильно, оскільки виключається застосування канабісу не в медичних цілях, але з наявними правилами в цей бізнес спочатку заходитимуть лише великі фармацевтичні компанії, лідери ринку лікарських товарів.

До нової галузі очікується певний інтерес з боку бізнесу. Нардеп нагадує, що експерти оцінюють обсяг інвестицій в проєкти з вирощування та переробки медичного канабісу у $2-3 млн щорічно.

Безумовно, знеболювальні на основі конопель особливо актуальні зараз для поранених бійців ЗСУ та людей з ПТСР. Але я не чекаю швидкого росту виробництва в Україні: фармкомпаніям необхідно розробити та зареєструвати препарати на основі канабісу, і цей процес вже йде". Ігор Копитін нардеп

Через це найближчим часом українські медики та фармацевти будуть користуватися імпортними препаратами. При цьому важливо, що обіг ліків з вмістом канабісу спрощується, і це розв'язує основну задачу реформи: забезпечити хворих українців ефективними ліками, навіть якщо вони будуть ввозитись з-за кордону.

Для вирощування медичного канабісу в Україні уряд ще має затвердити ліцензійні вимоги, пише в Facebook нардеп Ольга Стефанишина. Деякі виробники вже готуються до цих процесів, які за належної підготовки можна виконати за півроку. Втім, все залежатиме від роботи регулятора, Держлікслужби, її ефективності та прозорості.

Інший необхідний крок реформи – навчання українських лікарів, котрі ніколи не зіштовхувались з лікуванням медичним канабісом. Для них необхідно провести відповідне навчання від світових фахівців, аби надати вітчизняним лікарям необхідну експертизу.