Зеленский подписал закон о медицинском каннабисе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, закон был подписан 13 февраля, а сообщение об этом появилось 15 февраля в официальном издании парламента "Голос Украины".

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его публикации.

Народный депутат Дмитрий Гурин объяснил, что основной лекарственной формой медицинского каннабиса будут шишки, а для ускорения поступления каннабиса в аптеки в законе он именуется "активным фармацевтическим ингредиентом", а не лекарством.

"Лицу, нуждающемуся в медицинском каннабисе, просто нужно обратиться к врачу, который и выпишет рецепт. После этого пациент идет в аптеку, которая имеет лицензию на наркотические вещества, и покупает каннабис. Врач будет выписывать пациенту каннабис с определенным процентом ТГК, поэтому аптеки будут фасовывать" шишки "под каждого отдельного человека", - написал он.

Путь к легализации каннабиса

В Украине уже не впервые пытаются легализовать медицинский каннабис. В апреле 2021 года Кабинет министров Украины внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

28 июня выступая президент Владимир Зеленский выступая перед парламентом в очередной раз поднял вопрос легализации медицинского каннабиса, призвав депутатов проголосовать за правительственный законопроект №7457 , который был одобрен Кабинетом министров и зарегистрирован в парламенте еще в июне 2022 года .

Довольно сильным лобби запрета медицинского каннабиса в Украине было МВД. Что касается медиков, то мнения расходятся. С одной стороны главным инициатором закона о легализации медицинского каннабиса является министр здравоохранения Виктор Ляшко. Несмотря на то, что Минздрав отмечает, что медицинский каннабис не будет иметь психоактивного действия, закон предусматривает жесткий контроль над выращиванием конопли, а также производством лекарств и их реализацией.

В конце концов, на заседании 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса №7457. За соответствующий проект закона проголосовали 268 депутатов.

21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе. Однако, 22 декабря, Фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко заблокировала подписание законопроекта №7457.

16 января в Верховной Раде разблокировано подписание законопроекта №7457 о легализации медицинского каннабиса, поскольку постановление #7457п, блокировавшее подписание документа было провалено.

Медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира

В Министерстве здравоохранения назвали принятие законопроекта историческим решением.

"Благодарим от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис – это лекарства для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь, и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время утвердят перечень болезней и состояний, при которых пациент имеет право получить лекарства на основе каннабиса.

В Минздраве отметили, что медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира.

Что лечит каннабис?

В пояснительной записке правительственного законопроекта прямо сказано о научной доказанности терапевтического применения каннабиса для лечения:

неврологических заболеваний: рассеянный склероз, эпилепсия (по предварительным выводам, каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта);

заболеваний пищеварительного тракта (по убедительным доказательствам, конопля имеет значительный положительный эффект на облегчение побочных эффектов во время химиотерапии при онкологии (особенно при тошноте и рвоте) и побочных эффектов, связанных с лечением ВИЧ/СПИД; по предварительным выводам, положительный эффект наблюдается также язвенного колита и болезни Крона, а также при воспалении и дисфункции моторики кишечника (кроме этого, препараты на основе каннабиса используются для усиления аппетита при заболеваниях, приводящих к потере веса и истощению);

наркотической зависимости и проблем психического характера (по предварительным доказательствам, эффективно использование каннабиса в качестве заместительной терапии для опиоидов, стимуляторов (в частности, кокаина) и алкоголя, а также для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушения сна);

хронического боли невропатического происхождения;

паллиативной помощи (в основном препараты на основе каннабиса применяют для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, нуждающихся в паллиативной помощи, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна).

Кроме этого, научно доказано, что фитоканабиноиды оказывают высокоэффективное антимикробное действие (на стафилококки и стрептококки), а также демонстрируют заметный положительный эффект при лечении посттравматического синдрома, различных заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, различных форм склероза, анорексии и многих других недугов.

Следует добавить и результаты исследований Национального института рака США. В частности было доказано, что ТГК может разрушать раковые клетки. Также каннабис активно используется как противорвотное средство для онкобольных при использовании химиотерапии. Последнее подтверждают и украинские врачи-онкологи

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