Парламент одобрил законопроект о медицинском каннабисе

21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса №7457.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 248 депутатов.

"Нули только от "Европейской солидарности" и "Батькивщины". Все остальные дали голоса", - написал он.

Инициатором законопроекта является Минздрав, желающий внедрять в стране протоколы лечения, практикуемые в наиболее развитых западных странах. Минздрав отмечает, что медицинский каннабис не будет иметь психоактивного действия, закон предусматривает жесткий контроль над выращиванием конопли, а также производством лекарств и их реализацией.

Путь к легализации каннабиса

Власти не впервые пытаются легализовать медицинский каннабис в Украине. Так, в апреле 2021 года Кабинет министров Украины внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса и одинакового содержания).

ВР на заседании 13 июля поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, а президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня заявил, что в Украине наконец-то необходимо легализовать медицинский каннабис .

Осенью 2021 года Кабмин представил свой первый вариант законопроекта о легализации, а в июне 2022-го документ №7457 от правительства был зарегистрирован в парламенте.

В апреле 2021 года Кабинет министров убрал несколько препаратов на основе каннабиса из списка запрещенных для обращения в Украине. Однако, как писало Delo.ua, эксперты заявили, что это было лоббистское и популистское решение. Проблема была, в частности, с тем, что это запатентованное лекарство стоит довольно дорого.

Осенью 2021 года после того, как с соответствующей инициативой к Президенту обратились 128 пациентских организаций, Кабмин представил свой первый вариант законопроекта о легализации каннабиса.

Что можно лечить каннабисом

В пояснительной записке правительственного законопроекта прямо сказано о научной доказанности терапевтического применения каннабиса для лечения:

неврологических заболеваний: рассеянный склероз, эпилепсия (по предварительным выводам, каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Хантингтона и синдрома Туретта);

заболеваний пищеварительного тракта (по убедительным доказательствам, конопля имеет значительный положительный эффект на облегчение побочных эффектов при химиотерапии при онкологии (особенно при тошноте и рвоте) и побочных эффектов, связанных с лечением ВИЧ/СПИД; по предварительным выводам, положительный эффект наблюдается также в отношении язвенного колита и болезни Крона, а также при воспалении и дисфункции моторики кишечника (кроме этого препараты на основе каннабиса используются для усиления аппетита при заболеваниях, приводящих к потере веса и истощению);

наркотической зависимости и проблем психического характера (по предварительным доказательствам, эффективно использование каннабиса в качестве заместительной терапии для опиоидов, стимуляторов (в частности, кокаина) и алкоголя, а также для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушения сна);

хронического боли невропатического происхождения;

паллиативной помощи (в основном препараты на основе каннабиса применяют для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, нуждающихся в паллиативной помощи, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна).

Кроме этого, научно доказано, что фитоканабиноиды оказывают высокоэффективное антимикробное действие (на стафилококки и стрептококки), а также демонстрируют заметный положительный эффект при лечении посттравматического синдрома, различных заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, различных форм склероза, анорексии и многих других недугов.