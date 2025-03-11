Коноплеводы ожидают успешного сезона после дерегуляции отрасли: при чем здесь сервис "еКонопли"

С 10 марта производители и переработчики промышленной конопли смогут работать в цифровой системе "еКонопли" . Система будет аккумулировать данные о юрлицах-коноплеводах из государственных реестров, через нее же аграрии будут подавать данные о площадях, которые планируют засеять этой культурой. Дерегуляция отрасли в 2023-2024 гг. позволит выращивать промышленную коноплю без отчётности перед Нацполицией и Гослекслужбой. Это фактически уравнивает статус растения с основными с/х культурами — кукурузой, пшеницей или подсолнечником, объясняют представители отрасли.

С запуском "еКонопель" в Украине больше не нужно проходить лицензирование для производства промышленной конопли, которое ранее занимало до трех месяцев. Теперь аграриям достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, осуществляющих посев, выращивание и переработку конопли для промышленных целей.

“Аграрии сейчас видят, что им для выращивания промышленной конопли больше не нужно иметь дело с полицией и гослексслужбой, не нужно получать никаких лицензий или квот. Достаточно заявки на выращивание в системе "еКонопли", равно как и для регистрации других культур. То есть конопля отныне переходит в разряд обычных сельскохозяйственных растений”, — рассказывает Вера Ульянченко, глава совета директоров Ассоциации развития льноводства и коноплеводства Украины.

По ее словам, Минагрополитики успело запустить систему к началу сева конопли в сезоне 2025 года, а также утвердило необходимые подзаконные акты на выполнение основного закона о легализации промышленной конопли от 16 августа 2024 года. Поэтому ассоциация ожидает увеличения площадей под этой культурой минимум до 10 тыс. га в текущем году, тогда как оценка Минагро — 8 тыс. га. При этом реальный интерес сельхозпроизводителей к промышленной конопле значительно больше, поскольку аграрии обычно осторожно "заходят" в новые для себя культуры, предварительно сея минимальные тестовые объемы.

Пользуясь методологией Офиса эффективного регулирования (BRDO), в 2024 году рынок промышленной конопли составил $10,5 млн, а на 2025 год — $21 млн при расчетном валовом урожае 14 тыс. тонн с 8 тыс. га.



Экстраполировав оптимистическую оценку Ассоциации развития льноводства и коноплеводства в минимум 10 тыс. га под коноплей, получим обновленный прогноз на 2025 год: объем рынка – от $ 26,25 млн, валовый урожай — от 17,5 тыс. тонн.

Также пока рано оценивать эффективность индустриальных парков по переработке конопли, которая открывается в Житомирской, Ровенской и Черновицкой областях, добавляет она. Рынок прошел серьезную дерегуляцию и впереди первая посевная по новым правилам, поэтому не следует сравнивать показатели 2025 года с несколькими предыдущими годами. Но уже сейчас можно увидеть регионы, где наиболее активно развивается промышленное коноплеводство — Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Винницкая и Житомирская области.

Семян конопли хватает, специализированной техники — пока нет

Собеседница напоминает, что в прошлом году посевные площади под промышленной коноплей ограничивала нехватка семян. Основные объемы семян украинского производства выращивал "Институт лубяных культур НААН" в Глухове Сумской области, расположенный недалеко от линии фронта. У учреждения до сих пор нет полноценного доступа к своим землям для селекции украинских сортов конопли.

Несколько исправить ситуацию за полгода помогли другие профильные учреждения НААН, например, сумской Институт сельского хозяйства Северо-Востока.

“У нас есть семена конопли в Украине под посевную 2025 года, есть хозяйства, которые его продают. Работаем с НААН, чтобы на исследовательские селекционные станции пригласить специалистов, которых будет поддерживать бизнес. Бизнес уже сейчас может заказать себе сорт с нужной маслянистостью, волокнистостью или долей костры. Но селекционную работу нужно очень серьезно оживлять, потому что дальше потребность в семенах будет увеличиваться”, — уточняет Вера Ульянченко.

Значительно большей проблемой она называет дефицит техники для выращивания и сбора конопли, а также оборудования для ее переработки. Его не хватает и в Европе, потому что даже там конопля является нишевой культурой, и немногие компании производят оборудование для промышленной конопли. Сейчас ассоциация сотрудничает с Бельгией, Румынией и Литвой для обеспечения украинских аграриев перерабатывающей техникой, оценивает, есть ли возможность приобрести и отправить ее в Украину.

Скашивание промышленной конопли. Фото: Ma'Rijany Hemp Company

Некоторые украинские коноплеводы из Харьковской и Сумской областей самостоятельно модернизируют устаревшее советское оборудование, но этого пока недостаточно для всей отрасли. Поэтому приходится искать аналоги на мировом рынке, но это сдерживает возможности по выращиванию и переработке конопли в 2025 году.

Несмотря на это, большой рынок сбыта продуктов переработки конопли в Украине и ЕС будет побуждать аграриев из Украины входить в ее производство, констатирует Вера Ульянченко. Мир переходит на экологическую продукцию вместо полиэтиленовой и пластиковой упаковки, поэтому целлюлоза из конопли может обеспечить отрасли ее стабильный сбыт. Сейчас в мире существует большой запрос на волокна, костру и семена конопли, которые используются в легкой промышленности, строительстве, фармацевтике, косметологии, пищевой промышленности.