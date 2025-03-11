Коноплярі очікують на успішний сезон після дерегуляції галузі: до чого тут сервіс "єКоноплі"

З 10 березня виробники та переробники промислових конопель зможуть працювати у цифровій системі "єКоноплі" . Система акумулюватиме дані про юросіб-коноплярів з державних реєстрів, в ній же аграрії подаватимуть дані про площі, які планують засіяти цією культурою. Дерегуляція галузі у 2023-2024 рр. вперше за час незалежності дозволить вирощувати промислові коноплі без звітування перед Нацполіцією і Держлікслужбою. Це фактично зрівняє статус рослини з основними с/г культурами — кукурудзою, пшеницею або соняшником, пояснюють представники галузі.

З запуском "єКонопель” в Україні більше не треба проходити ліцензування на виробництво промислових конопель, яке раніше тривало до трьох місяців. Відтепер аграріям достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей.

“Аграрії зараз бачать, що їм для вирощування промислових конопель більше не треба мати справу з поліцією та лікарською службою, не потрібно одержувати жодних ліцензій або квот. Достатньо заявки на вирощування в системі “єКоноплі”, так само як і для реєстрації інших культур. Тобто коноплі відтепер переходять у розряд звичайних сільськогосподарських рослин”, — розповідає Віра Ульянченко, голова ради директорів Асоціації розвитку льонарства і коноплярства України.

За її словами, Мінагрополітики встигло запустити систему до початку сівби конопель в сезоні 2025 року, а також затвердило необхідні підзаконні акти на виконання основного закону про легалізацію промислових конопель від 16 серпня 2024 року. Через це асоціація очікує збільшення площ під цією культурою мінімум до 10 тис. га у поточному році, тоді як тогорічна оцінка Мінагро — 8 тис. га. При цьому реальний інтерес сільгоспвиробників до промислових конопель значно більший, оскільки аграрії зазвичай обережно “заходять” в нові для себе культури, сіючи спочатку мінімальні тестові обсяги.

Користуючись методологією Офісу ефективного регулювання (BRDO), у 2024 році ринок промислових конопель склав $10,5 млн, а на 2025 рік — $21 млн при розрахунковому валовому врожаї 14 тис. тонн з 8 тис. га.



Екстраполювавши оптимістичну оцінку Асоціації розвитку льонарства і коноплярства у мінімум 10 тис. га під коноплями, отримаємо оновлений прогноз на 2025 рік: обсяг ринку — від $26,25 млн, валовий врожай — від 17,5 тис. тонн.

Також поки рано оцінювати ефективність індустріальних парків з перероблення конопель, які відкриваються в Житомирській, Рівненській та Чернівецькій областях, додає вона. Ринок пройшов серйозну дерегуляцію і попереду перша посівна за новими правилами, тому не варто порівнювати показники 2025 року з кількома попередніми роками. Але вже зараз можна побачити регіони, де найбільш активно розвивається промислове коноплярство — це Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та Житомирська області.

Насіння конопель вистачає, спеціалізованої техніки — ще ні

Співрозмовниця видання нагадує, що минулого року посівні площі під промисловими коноплями обмежувала нестача насіння. Основні обсяги насіння українського виробництва вирощував “Інститут луб'яних культур НААН” у Глухові на Сумщині, розташований недалеко від лінії фронту. Установа досі не має повноцінного доступу до своїх земель для селекції українських сортів конопель.

Дещо виправити ситуацію за півроку допомогли інші профільні установи НААН, наприклад, сумський Інститут сільського господарства Північного Сходу.

“У нас є насіння конопель в Україні під посівну 2025 року, є господарства, які його продають. Працюємо з НААН, щоб на дослідницькі селекційні станції запросити спеціалістів, яких підтримуватиме бізнес. Бізнес вже зараз може замовити для себе сорт з потрібною олійністю, волокнистістю або часткою костри. Але селекційну роботу треба дуже серйозно оживляти, тому що далі потреба в насінні буде збільшуватись”, — уточнює Віра Ульянченко.

Значно більшою проблемою вона називає дефіцит техніки для вирощування та збирання конопель, а також обладнання для її перероблення. Його не вистачає і в Європі, тому що навіть там коноплі є нішевою культурою, і небагато компаній виробляють обладнання для промислового коноплярства. Зараз асоціація співпрацює з Бельгією, Румунією та Литвою для забезпечення українських аграріїв переробною технікою, оцінює, чи є можливість придбати та відправити її в Україну.

Скошування промислових конопель. Фото: Ma'Rijany Hemp Company

Деякі українські коноплярі з Харківщини та Сумщини самостійно модернізують застаріле радянське обладнання, але цього поки недостатньо для всієї галузі. Тому доводиться шукати аналоги на світовому ринку, але це стримує можливості з вирощування та перероблення конопель у 2025 році.

Попри це, великий ринок збуту продуктів перероблення конопель в Україні та ЄС спонукатиме аграріїв з України заходити в її виробництво, констатує Віра Ульянченко. Світ переходить на екологічну продукцію замість поліетиленової та пластикової упаковки, тож целюлоза з конопель може забезпечити галузі її стабільний збут. Зараз у світі існує великий запит на волокна, костру та насіння конопель, які використовуються в легкій промисловості, будівництві, фармацевтиці, косметології, харчовій промисловості.