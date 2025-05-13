60–80 тыс. грн с гектара: сколько реально зарабатывают на технической конопле

Техническая конопля — культура с большим потенциалом, но пока с неопределенным будущим в Украине. Из конопли можно изготавливать около 50 тыс. видов продукции, включая порох, униформу и пищевые продукты, необходимые в условиях войны.

Недавние законодательные изменения приравняли техническую коноплю к обычным сельскохозяйственным культурам, что должно стимулировать развитие отрасли и увеличение площадей. Такие надежды выразил даже первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, комментируя ход посевной кампании.

"С этого года у нас полностью дерегулировано выращивание технической конопли. Теперь ее может сеять каждый желающий, зарегистрировавшийся в соответствующем реестре. Ожидаем, что это приведет к существенному увеличению площадей этой культуры, которую будут активно сеять в мае", — отметил он.

Ранее в Минагро отмечали, что посевные площади промышленной конопли могут возрасти до 8 тыс. га. Прогнозируемая цифра достаточно высока, опираясь на то, что в прошлом году аграрии засеяли культурой всего 3,5 тыс. га.

Скромный рост вместо ожидаемого бума

Участники рынка, практики-фермеры достаточно скептически относятся к таким прогнозам Минагро. Законодательные изменения относительно технической конопли должны стимулировать развитие отрасли, однако резкого увеличения площадей не наблюдается. По оценкам Игоря Дидко, коммерческого директора Ma'Rijany Hemp Company, рост посевных площадей будет составлять максимум до 20%. В этом году посевные площади Ma'Rijany Hemp Company составили около 1200 га под волокно и 180 га под семена.

"Ослабление регуляторного контроля, безусловно, является положительным сигналом для рынка технической конопли. Но ожидать резкого прироста посевных площадей в ближайшей перспективе не стоит", — отмечает коммерческий директор Ma'Rijany Hemp Company.

В Институте лубяных культур прогнозируют, что в этом году площади посевов промышленной конопли в Украине могут увеличиться до 4,5 тыс. га.

"Возможно, будет увеличение на 10-15%, но посевная расставит свои точки. Мы площади не меняли. Сеем коноплю на площади 210 га", — Дмитрий Носенко, руководитель ООО "Калипсо Хэмп" также сдержанно оценивает динамику.

Поле для инвестиций открыто, а конкуренция отсутствует

По данным BRDO, мировой рынок технической конопли оценивается экспертами более чем в $4 млрд, имеет высокий потенциал для развития и является инвестиционно привлекательным. Для украинского агросектора наибольшим препятствием в развитии направления является отсутствие инфраструктуры для углубленной переработки. Пока производители зависят от иностранных покупателей, которые диктуют свои условия. В том, по убеждению Дмитрия Носенко, отрасль очень перспективна и украинское конолярство только в начале пути.

"Конкуренции на рынке технической конопли сейчас нет и ее не будет, пожалуй, в ближайшие 3-5 лет. Это уникальная культура, из которой можно изготовить 50 000 наименований продукции. Например, одно из крупнейших предприятий — Марьижане нам не конкуренты. Они работают с зеленым сырьем — это другая технология, другой подход и другой продукт. работали, развивались и готов даже помогать" — говорит директор ООО "Калипсо Хэмп"

Что касается развития собственной, то инвестиционные проекты на стопе. В "Калипсо Хэмп" выбрали стратегию стабильности — площади не увеличивают, но партнеров для покупки сырья ищут.

Кардинально другая стратегия у Ma'Rijany Hemp Company.

"Мы расширяем посевные площади и хотим масштабировать сотрудничество с партнерами. Увеличение объемов выращиваемой продукции требует инвестиций в развитие операционной способности перерабатывающего предприятия — это касается и технологического оборудования, и логистических решений, и персонала. Поэтому, так, в сезоне 2025 года мы предполагаем привлечение дополнительных инвестиций. Это часть нашей стратегии возможностей рынка сбыта» — отмечает Игорь Дидко, коммерческий директор Ma'Rijany Hemp Company.

По его мнению, в ближайшее время основной задачей будет не борьба за долю рынка, а создание самой рыночной экосистемы: производства, сбыта, обучения, технологий и сотрудничества с аграриями. И именно здесь у украинских компаний есть уникальное окно возможностей, чтобы занять нишу не только внутри страны, но и в регионе Центральной и Восточной Европы.

МХП в этом году впервые посеет коноплю

Интерес к техническим конопли среди агрокомпаний действительно растет. Например, с нишей технической конопли начали экспериментировать такие компании, как Агротрейд, ТАС Агро и МХП. Кстати Агрохолдинг МХП в этом году впервые посеет техническую коноплю на площади 200 га.

"В то же время большинство игроков рынка сейчас относятся к этой культуре осторожно, прежде всего к тестовым посевам. Опять же, это объясняется рядом факторов. Дефицит качественных семян, недостаток специализированной техники и отсутствие перерабатывающих хабов влияют на инвестиционную осторожность бизнесов и масштабирование посевных площадей технических конопли".

Экономическая целесообразность: между мифом и реальностью

На рынке распространены представления о чрезвычайно высокой доходности выращивания технической конопли — до 2000 долларов с гектара. Однако реальность оказывается менее оптимистичной.

"В прошлом году в Украине 1 т семян конопли стоила примерно 60-70 тыс. грн. С 1 га можно получить примерно 0,7-0,8 т товарных семян... Кроме того, люди продают еще и овсяницу конопляную... Поэтому если посчитать, то с 1 га люди получают примерно 60-80 тыс. грн. Но нужно вычесть расходы на производство, но нужно отнять расходы на производство, но нужно отнять расходы на производство, но нужно отнять расходы на производство.

По его мнению, заработок в 2000 долларов с гектара, обещанный фермерам — "это фантазии".

С ним согласны и в НААН. По словам заведующего отделом научных исследований по вопросам интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций Института лубяных культур НААН Олега Примакова, культивирование конопли для зерна может приносить 70–80 тыс. грн с гектара при производственных затратах в 30–40 тыс. грн. грн, что обеспечивает высокую рентабельность. Дополнительную прибыль можно получить благодаря продаже семян, что повышает рентабельность еще на 20%.