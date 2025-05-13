60–80 тис. грн з гектара: скільки реально заробляють на технічних коноплях

Технічні коноплі — культура з великим потенціалом, але поки що з невизначеним майбутнім в Україні. З конопель можна виготовляти близько 50 тис. видів продукції включаючи порох, уніформу та харчові продукти необхідні в умовах війни.

Нещодавні законодавчі зміни прирівняли технічні коноплі до звичайних сільськогосподарських культур, що мало б стимулювати розвиток галузі та збільшення площ. Такі сподівання навіть висловив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, коментуючи хід посівної кампанії.

"З цього року в нас повністю дерегульовано вирощування технічної коноплі. Тепер її може сіяти кожен бажаючий, що зареєструвався у відповідному реєстрі. Очікуємо, що це призведе до суттєвого збільшення площ цієї культури, яку активно будуть сіяти в травні", — зазначив він.

Раніше в Мінагро зазначали, що посівні площі промислових конопель можуть зрости до 8 тис. га. Прогнозована цифра доволі висока, спираючись на те, що торік аграрії засіяли культурою всього 3,5 тис. га.

Скромне зростання замість очікуваного буму

Учасники ринку, практики-фермери досить скептично ставляться до таких прогнозів Мінагро. Законодавчі зміни щодо технічних конопель мали стимулювати розвиток галузі, проте різкого збільшення площ не спостерігається. За оцінками Ігоря Дідка, комерційного директора Ma'Rijany Hemp Company, зростання посівних площ становитиме максимум до 20%. Цьогоріч посівні площі Ma’Rijany Hemp Company склали приблизно 1200 га під волокно та 180 га під насіння.

"Послаблення регуляторного контролю, безумовно, є позитивним сигналом для ринку технічних конопель. Але очікувати різкого приросту посівних площ у найближчій перспективі не варто", — зазначає комерційний директор Ma'Rijany Hemp Company.

В Інституті луб’яних культур прогнозують, що цього року площі посівів промислових конопель в Україні можуть збільшитися до 4,5 тис. га.

"Можливо, буде збільшення на 10-15%, але посівна розставить свої крапки. Ми площі не змінювали. Сіємо коноплі на площі 210 га", — Дмитро Носенко, керівник ТОВ "Каліпсо Хемп" також стримано оцінює динаміку.

Поле для інвестицій відкрите, а конкуренція відсутня

За даними BRDO, світовий ринок технічних конопель оцінюється експертами в понад $4 млрд, має високий потенціал для розвитку та є інвестиційно привабливим. Для українського агросектору найбільша перешкода в розвитку напрямку є відсутність інфраструктури для поглибленого перероблення. Наразі виробники залежать від іноземних покупців, які диктують свої умови. В тім на переконання Дмитра Носенка галузь дуже перспективна й українське коноплярство тільки на початку шляху.

"Конкуренції на ринку технічних конопель зараз немає і її не буде, мабуть, в найближчі 3-5 років. Це унікальна культура, з якої можна виготовити 50 000 найменувань продукції. Наприклад, одне з найбільших підприємств — Маʼрижани нам не конкуренти. Вони працюють з зеленою сировиною — це інша технологія, інший підхід і інша премія за вирощування. Для кожного виробника буде свій продукт. Я за те, щоб всі працювали, розвивались і готовий навіть допомагати" — каже директор ТОВ "Каліпсо Хемп"

Щодо розвитку власної, то інвестиційні проєкти наразі на стопі. В "Каліпсо Хемп" наразі обрали стратегію стабільності — площі не збільшують, але партнерів для купівлі сировини шукають.

Кардинально інша стратегія в Ma'Rijany Hemp Company.

"Ми розширюємо посівні площі та хочемо масштабувати співпрацю з партнерами. Збільшення обсягів вирощуваної продукції вимагає інвестицій у розвиток операційної спроможності переробного підприємства — це стосується і технологічного обладнання, і логістичних рішень, і персоналу. Тому, так, в сезоні 2025 року ми передбачаємо залучення додаткових інвестицій. Це частина нашої стратегії — нарощувати обсяги відповідально, з урахуванням якості, стійкості та можливостей ринку збуту" — зазначає Ігор Дідко, комерційний директор Ma'Rijany Hemp Company.

На його думку, найближчим часом основним завданням буде не боротьба за частку ринку, а створення самої ринкової екосистеми: виробництва, збуту, навчання, технологій і співпраці з аграріями. І саме тут українські компанії мають унікальне вікно можливостей, щоб зайняти нішу не лише всередині країни, а й у регіоні Центральної та Східної Європи.

МХП цьогоріч вперше посіє коноплі

Зацікавлення до технічних конопель серед агрокомпаній дійсно зростає. Наприклад, з нішою технічних конопель почали експериментувати такі компанії, як Агротрейд, ТАС Агро та МХП. До речі Агрохолдинг МХП цьогоріч вперше посіє технічні коноплі на площі 200 га.

"Водночас більшість гравців ринку наразі ставляться до цієї культури обережно, насамперед до тестових посівів. Знову ж таки, це пояснюється низкою факторів. Дефіцит якісного насіння, нестача спеціалізованої техніки та відсутність переробних хабів впливають на інвестиційну обережність бізнесів і масштабування посівних площ технічних конопель", — розповідає Ігор Дідко.

Економічна доцільність: між міфом і реальністю

На ринку поширені уявлення про надзвичайно високу прибутковість вирощування технічних конопель — до 2000 доларів з гектара. Проте реальність виявляється менш оптимістичною.

"Торік в Україні 1 т насіння коноплі коштувала приблизно 60-70 тис. грн. З 1 га можна отримати приблизно 0,7-0,8 т товарного насіння... Крім того, люди продають ще й кострицю конопляну... Тому якщо порахувати, то з 1 га люди отримують приблизно 60-80 тис. грн. Але потрібно відняти витрати на виробництво, ризики", — розраховує Дмитро Носенко.

На його думку, заробіток у 2000 доларів з гектара, який обіцяють фермерам — "це фантазії".

З ним погоджуються і в НААН. За словами завідувача відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту луб’яних культур НААН Олега Примакова, культивування конопель для зерна може приносити 70–80 тис. грн з гектара при виробничих витратах у 30–40 тис. грн, що забезпечує високу рентабельність. Додатковий прибуток можна отримати завдяки продажу насіння, що підвищує рентабельність ще на 20%.