Скільки площ промисловими коноплями можуть засіяти у 2025 році

Цьогоріч посівні площі під промисловими коноплями можуть збільшитися до 4,5 тисяч гектарів.

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Такий прогноз озвучив завідувач відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту луб’яних культур Олег Примаков.

Він зауважив, що починаючи з 2020 року площі під промисловими коноплями були на рівні 3,5 тис. га, проте після повномасштабного вторгнення РФ площа посівів зменшилася до 2 тис. га, а у 2023 році – до майже 1,5 тис. га по всій країні.

Торік аграрії засіяли всього 3 тис. га, в основному в Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Раніше у Мінагрополітики прогнозували, що після ухвалення закону про державне регулювання обігу рослин роду коноплі, площі посівів можуть зрости до 8 тис. га.

Натомість Примаков переконаний, що засіяти зможуть у 2024 році лише близько 4,5 тис. га, адже на це впливають економічні, політичні та воєнні ризики.

"Немає сенсу просто ухвалити закон – треба змінити підхід. Якщо аграрії правильно розумітимуть процес та всі етапи, тоді можна буде вирощувати коноплі більш ефективно, адже аграрій має бути готовий до нових вимог", – вважає Примаков.

Він підкреслив, що інколи доводиться чекати не один рік, щоб виробник ухвалив для себе рішення про вирощування конопель. Таким чином, у 2026-му, за умови стабільної ситуації, посіви цієї культури дійсно можуть збільшитися, але, за словами експерта, наразі існують передумови лише для зростання площі до 4,5 тис. га.

Примаков зазначив, що Україна має один із найкращих сортових потенціалів конопель у світі, адже можливо підібрати той сорт і ту технологію, які дозволять вирощувати коноплі в будь-якому куточку країни.

Нагадаємо, нещодавно Мінагрополітики запустило електронну систему "єКоноплі", яка створена для підтримки бізнесу та зниження корупційних ризиків.

Система акумулюватиме дані про юросіб-коноплярів з державних реєстрів, в ній же аграрії подаватимуть дані про площі, які планують засіяти цією культурою. Дерегуляція галузі у 2023-2024 рр. вперше за час незалежності дозволить вирощувати промислові коноплі без звітування перед Нацполіцією і Держлікслужбою. Це фактично зрівняє статус рослини з основними с/г культурами — кукурудзою, пшеницею або соняшником, пояснюють представники галузі. Детальніше про це читайте у матеріалі Delo.ua.