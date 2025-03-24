Сколько площадей промышленной коноплей могут засеять в 2025 году

В этом году посевные площади под промышленными коноплей могут увеличиться до 4,5 тысяч гектаров.

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Такой прогноз озвучил заведующий отделом научных исследований по вопросам интеллектуальной собственности и маркетингу инноваций Института лубяных культур Олег Примаков.

Он отметил, что начиная с 2020 года площади под промышленными коноплей были на уровне 3,5 тыс. га, однако после полномасштабного вторжения в РФ площадь посевов уменьшилась до 2 тыс. га, а в 2023 году – до почти 1,5 тыс. га по всей стране.

В прошлом году аграрии засеяли всего 3 тыс. га, в основном в Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Раньше в Минагрополитики прогнозировали, что после принятия закона о государственном регулировании обращения растений рода конопли, площади посевов могут вырасти до 8 тыс. га.

Примаков же убежден, что засеять смогут в 2024 году лишь около 4,5 тыс. га, ведь на это влияют экономические, политические и военные риски.

"Нет смысла просто принять закон – нужно изменить подход. Если аграрии будут правильно понимать процесс и все этапы, тогда можно будет выращивать коноплю более эффективно, ведь аграрий должен быть готов к новым требованиям", – считает Примаков.

Он подчеркнул, что иногда приходится ждать не один год, чтобы производитель принял для себя решение о выращивании конопли. Таким образом, в 2026-м, при условии стабильной ситуации, посевы этой культуры действительно могут увеличиться, но, по словам эксперта, существуют предпосылки только для роста площади до 4,5 тыс. га.

Примаков отметил, что Украина имеет один из лучших сортовых потенциалов конопли в мире, ведь возможно подобрать тот сорт и ту технологию, которая позволит выращивать коноплю в любом уголке страны.

Напомним, недавно Минагрополитики запустило электронную систему "єКоноплі", которая создана для поддержки бизнеса и снижения коррупционных рисков.

Система будет аккумулировать данные о юрлицах-коноплях из государственных реестров, в ней же аграрии будут подавать данные о площадях, которые планируют засеять этой культурой. Дерегулирование отрасли в 2023-2024 гг. впервые за время независимости позволит выращивать промышленную коноплю без отчёта перед Нацполицией и Госликслужбой. Это фактически сравнивает статус растения с основными с/х культурами – кукурузой, пшеницей или подсолнечником, объясняют представители отрасли. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.