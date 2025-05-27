В Україні вже 38 суб’єктів господарювання займаються вирощуванням та переробкою конопель

З початку запуску електронної системи "єКоноплі" у ній уже зареєструвалися 38 суб’єктів, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

За його словами, наразі 27 суб’єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. З них 16 уже висіяли 1 251 га.

Коваль нагадав, що система "єКоноплі", яку запустили 10 березня 2025 року, створена, щоб підтримати бізнес, знизити корупційні ризики та повернути Україні лідерство у сфері промислових конопель.

З запуском "єКонопель” в Україні більше не треба проходити ліцензування на виробництво промислових конопель, яке раніше тривало до трьох місяців. Відтепер аграріям достатньо зареєструватись в реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей.

Система "єКоноплі": що це означає для бізнесу

Для бізнесу це означає:

просту реєстрацію – достатньо КЕП та онлайн-заявки;

мінімізацію бюрократії – всі модулі в одному місці;

прозорість і відкритість – інтеграція з держреєстрами та аналітичні дані в режимі реального часу.

Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

м одуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель ;

одуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель м одуль реєстрації та управління земельними ділянками ;

одуль реєстрації та управління земельними ділянками м одуль посіву та врожаю ;

одуль посіву та врожаю м одуль лабораторних досліджень ;

одуль лабораторних досліджень м одуль витягів та звітності ; і нтерактивна мапа .

Система інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР);

Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП);

Державним земельним кадастром (ДЗК);

Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації підприємцям необхідно:

п ідготувати лише КЕП;

ідготувати лише КЕП; п одати заявку через електронний кабінет системи " єКоноплі " .

Зауважимо, технічні коноплі — культура з великим потенціалом, але поки що з невизначеним майбутнім в Україні. З конопель можна виготовляти близько 50 тис. видів продукції включаючи порох, уніформу та харчові продукти необхідні в умовах війни. Скільки реально заробляють на технічних конопля, читайте у матеріалі Delo.ua.