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В Україні вже 38 суб’єктів господарювання займаються вирощуванням та переробкою конопель
З початку запуску електронної системи "єКоноплі" у ній уже зареєструвалися 38 суб’єктів, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.
За його словами, наразі 27 суб’єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. З них 16 уже висіяли 1 251 га.
Коваль нагадав, що система "єКоноплі", яку запустили 10 березня 2025 року, створена, щоб підтримати бізнес, знизити корупційні ризики та повернути Україні лідерство у сфері промислових конопель.
З запуском "єКонопель” в Україні більше не треба проходити ліцензування на виробництво промислових конопель, яке раніше тривало до трьох місяців. Відтепер аграріям достатньо зареєструватись в реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей.
Система "єКоноплі": що це означає для бізнесу
Для бізнесу це означає:
- просту реєстрацію – достатньо КЕП та онлайн-заявки;
- мінімізацію бюрократії – всі модулі в одному місці;
- прозорість і відкритість – інтеграція з держреєстрами та аналітичні дані в режимі реального часу.
Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:
- модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;
- модуль реєстрації та управління земельними ділянками;
- модуль посіву та врожаю;
- модуль лабораторних досліджень;
- модуль витягів та звітності; інтерактивна мапа.
Система інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:
- Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР);
- Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП);
- Державним земельним кадастром (ДЗК);
- Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).
Для реєстрації підприємцям необхідно:
- підготувати лише КЕП;
- подати заявку через електронний кабінет системи "єКоноплі".
Зауважимо, технічні коноплі — культура з великим потенціалом, але поки що з невизначеним майбутнім в Україні. З конопель можна виготовляти близько 50 тис. видів продукції включаючи порох, уніформу та харчові продукти необхідні в умовах війни. Скільки реально заробляють на технічних конопля, читайте у матеріалі Delo.ua.