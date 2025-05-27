Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Готівковий курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,38

47,20

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні вже 38 суб’єктів господарювання займаються вирощуванням та переробкою конопель

конопля
Фото: Freepik

З початку запуску електронної системи "єКоноплі" у ній уже зареєструвалися 38 суб’єктів, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

За його словами, наразі 27 суб’єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. З них 16 уже висіяли 1 251 га.

Коваль нагадав, що система "єКоноплі", яку запустили 10 березня 2025 року, створена, щоб підтримати бізнес, знизити корупційні ризики та повернути Україні лідерство у сфері промислових конопель.

З запуском "єКонопель” в Україні більше не треба проходити ліцензування на виробництво промислових конопель, яке раніше тривало до трьох місяців. Відтепер аграріям достатньо зареєструватись в реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей.       

Система "єКоноплі": що це означає для бізнесу

Для бізнесу це означає:

  • просту реєстрацію – достатньо КЕП та онлайн-заявки; 
  • мінімізацію бюрократії – всі модулі в одному місці; 
  • прозорість і відкритість – інтеграція з держреєстрами та аналітичні дані в режимі реального часу.

Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

  • модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель;
  •  модуль реєстрації та управління земельними ділянками
  • модуль посіву та врожаю
  • модуль лабораторних досліджень
  • модуль витягів та звітності; інтерактивна мапа.

Система інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

  • Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР); 
  • Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП); 
  • Державним земельним кадастром (ДЗК); 
  • Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації підприємцям необхідно:

  • підготувати лише КЕП; 
  • подати заявку через електронний кабінет системи "єКоноплі".

Зауважимо, технічні коноплі — культура з великим потенціалом, але поки що з невизначеним майбутнім в Україні. З конопель можна виготовляти близько 50 тис. видів продукції включаючи порох, уніформу та харчові продукти необхідні в умовах війни. Скільки реально заробляють на технічних конопля, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько