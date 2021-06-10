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В России оштрафовали Telegram и Facebook за неудаление запрещенного контента

Telegram оштрафован на 10 млн рублей, а Facebook — на 17 млн рублей

Фото: media.kasperskydaily.com Фото: media.kasperskydaily.com
Фото: media.kasperskydaily.com

Суд Таганского района Москвы (РФ) оштрафовал мессенджер Telegram, основанный россиянами братьями Дуровыми, на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Об этом сообщает Meduza.

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"Также 10 июня суд Таганского района рассмотрел административные протоколы на Facebook (американская социальная сеть), которые также составлены из-за неудаления запрещенного контента. Facebook оштрафован на 17 млн рублей", — говорится в сообщении.

Ранее суд уже штрафовал Telegram на 5 млн рублей за то, что мессенджер не удалил призывы на несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, которые прошли в январе 2021 года.

"25 мая на Facebook был наложен штраф 26 млн рублей за аналогичные административные нарушения", — отмечалось в сообщении.

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Напомни, 25 мая в России оштрафовали еще и Google на 4 млн рублей.

Также сообщалось, что суд в Москве признал TikTok виновным в неудалении "запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях".

24 мая американская корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах. Таким образом, компания Google впервые подала иск против Роскомнадзора, перед этим она выступала только в качестве ответчика.

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