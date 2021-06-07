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В мире 4 часа назад

Франция оштрафовала Google на $220 млн за злоупотребление монополией на рекламу

По мнению местных антимонопольщиков, такая санкция позволит восстановить равные условия для всех игроков рынка

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Антимонопольный орган Франции наложил на Google штраф в сумме 220 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламы на веб-сайтах и в мобильных приложениях. Об этом говорится в сообщении ведомства.

С жалобой на американскую корпорацию обратились в 2020 году News Corp Inc., медиагруппы Le Figaro и Rossel La Voix, пожаловавшиеся на ущерб от такой политики.

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В итоге регулятор пришел к выводу, что Google предоставлял привилегированный режим своим технологиям под брендом Google Ad Manager как в отношении работы сервера объявлений DFP, позволяющего издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места, так и в отношении своей платформы SSP AdX, организующей аукционы по продаже онлайн-рекламы, в ущерб своим конкурентам и издателям.

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Американская компания представленные факты не оспаривала и добровольна пожелала взять на себя обязательство по улучшению взаимодействия сервисов Google Ad Manager со сторонними рекламными серверами и устранить обстоятельства, благоприятствовавшие ей. Антимонопольный орган такое обязательство в решении прописал, но и оштрафовал Google при этом.

"Эти очень серьезные действия привели к ухудшению конкуренции на развивающемся рынке онлайн-рекламы и позволили Google не только сохранить, но и укрепить свое доминирующее положение. Эта санкция и эти обязательства позволят восстановить равные условия для всех игроков и возможность издателей максимально использовать свое рекламное пространство", — заявили во французском управлении по конкуренции.

Напомним, что в декабре 2019 года Франция уже штрафовала Google на 150 млн евро за злоупотребление монополией на рекламном рынке. В мае 2021 года оштрафовала американскую корпорацию на 100 млн евро Италия.

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