IT и Телеком 1 час назад

Власти Италии оштрафовали Google на 100 млн евро за злоупотребления на рынке

Google также обязали разрешить работу JuicePass на Android Auto в Италии

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Регулятор в Италии оштрафовал американского техгиганта Google на 102 млн евро за злоупотребление монопольным положением.

В частности, компанию обвинили в том, что она в течение двух лет ограничивала конкуренцию в пользу Google Maps, сообщает Reuters.

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Итальянский регулятор заявил, что Google имеет доминантную позицию на рынке из-за установленного на смартфоны с операционной системой Android маркетплейса Google Play.

Благодаря ему пользователи могут загружать другие приложения на свои смартфоны. В то же время Google имеет возможность контролировать, сколько людей увидят отдельное приложение — то есть влиять на охват.

Кроме того, около трех четвертых населения Италии используют именно смартфоны на операционной системе от Google, добавил регулятор.

При этом Google не позволил приложению для электромобилей JuicePass работать на Android Auto, что позволяет использовать программы во время управления автомобилем. Благодаря JuicePass пользователи могут найти на карте зарядные станции для электрокаров и просматривать информацию о них.

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Таким образом, компания ограничивала работу JuicePass в пользу собственного Google Maps в течение двух лет, в результате чего поставила под угрозу способность компании-разработчика Enel X создавать клиентскую базу.

Как добавил регулятор, такое поведение может негативно повлиять на развитие рынка электромобилей и их использование в определяющий для этого момент.

Указано, что, кроме штрафа, Google обязали разрешить работу JuicePass на Android Auto.

Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Гугл" на 1 млн грн за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

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