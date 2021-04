В ЕС обвинили Google в слежке за пользователями Android

Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала в суд на американскую компанию Google.

Она ее подозревает в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android, сообщает Financial Times.

Указано, что телефоны с Android генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), которые позволяют Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу.

В связи с этим правозащитники подали жалобу на Google во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, утверждая, что Google следит за пользователями Android без их согласия и тем самым нарушает законы Евросоюза.

"С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия", — отметил юрист NOYB Стефано Россетти.

Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Google на 1 млн грн.

Перед этим группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном подала судебный иск против компании Google. Они заявляют, что компания нечестно пользуется своим положением на рынке рекламы.

Напомним, многочисленные пользователи смартфонов Android получили утром 23 марта странные оповещения, сообщающие о прекращении работы приложений. В частности, приложения не открывались или выдавали ошибки, причем среди них такие важные, как Gmail, многочисленные банковские приложения, Google Pay и многие другие.