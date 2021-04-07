IT и Телеком 1 час назад

В ЕС обвинили Google в слежке за пользователями Android

Телефоны с Android генерируют уникальные рекламные коды, которые позволяют Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) подала в суд на американскую компанию Google.

Она ее подозревает в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android, сообщает Financial Times.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что телефоны с Android генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), которые позволяют Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу.

В связи с этим правозащитники подали жалобу на Google во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, утверждая, что Google следит за пользователями Android без их согласия и тем самым нарушает законы Евросоюза.

"С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия", — отметил юрист NOYB Стефано Россетти.

Читайте также:
Нардепы присматриваются к цифровым услугам: каким будет "налог на Google" для украинцев

Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Google на 1 млн грн.

Перед этим группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном подала судебный иск против компании Google. Они заявляют, что компания нечестно пользуется своим положением на рынке рекламы.

Напомним, многочисленные пользователи смартфонов Android получили утром 23 марта странные оповещения, сообщающие о прекращении работы приложений. В частности, приложения не открывались или выдавали ошибки, причем среди них такие важные, как Gmail, многочисленные банковские приложения, Google Pay и многие другие.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

АМКУ оштрафовал "дочку" Google на 1 млн грн
АМКУ оштрафовал "дочку" Google на 1 млн грн
В LG решили отказаться от производства смартфонов
В LG решили отказаться от производства смартфонов
Apple добавила в голосовой помощник Siri два новых голоса: пользователи смогут их выбирать
Apple добавила в голосовой помощник Siri два новых голоса: пользователи смогут их выбирать
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. До трех гривен за киловатт/час. Стоит ли ждать роста цен на электричество этим летом?

  3. Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины против коронавируса

  4. Всех бытовых потребителей газа в Украине автоматом переведут на годовые контракты с мая

  5. В России выступили против участия США в нормандском формате из-за их проукраинской позиции

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...