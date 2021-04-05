АМКУ оштрафовал "дочку" Google на 1 млн грн

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Гугл" на 1 млн грн за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Такое решение приняла временная административная коллегия комитета на заседании 2 апреля. Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло комитету истребованную им информацию более года.

"Эта информация была необходима комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес", — заявили в АМКУ.

В ведомстве подчеркивают, что непредоставление ответчиком информации в определенные комитетом сроки делает невозможным выполнение комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

При этом отмечается, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против ООО за непредоставление информации, данная информация ответчиком все же была предоставлена, что было учтено АМКУ при определении размера штрафа.

Отметим, что ООО "Гугл" (Киев) имеет код ЕГРПОУ 35252040, зарегистрировано в июне 2007 года, числится как рекламное агентство с уставным капиталом 547 тысяч грн, а его руководителем значится Пол Теренс Маникль. 99% компании владеет Google International LLC, еще 1% — Google LLC (обе — Уилмингтон, штат Делавэр, США).