На смартфонах Android массово перестали работать приложения, включая Gmail и Google Pay

Многочисленные пользователи смартфонов Android получили утром 23 марта странные оповещения, сообщающие о прекращении работы приложений.

Приложения не открываются или выдают ошибки, причем среди них такие важные, как Gmail, многочисленные банковские приложения, Google Pay и многие другие, сообщает DownDetector.

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Жалобы на странное поведение приложений присутствуют в изобилии также в социальной сети Twitter и на новостном социальном ресурсе Reddit.

При этом особенно много жалоб на сбои наблюдается среди пользователей смартфонов Samsung, в том числе флагманских серий Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, а также популярных Galaxy A50 и A70.

Судя по жалобам в интернете, чаще всего вылетает приложение Gmail, мобильные игры и другие программы с подключением к интернету. Проблемы встречаются независимо от бренда и модели смартфона, версии Android и других параметров.

На официальной страничке Google о доступности сервисов Google Workspace сообщается, что компания о проблеме знает и решает ее.

Google уже подтвердила, что проблема связана с системным приложением WebView, отвечающим за открытие веб-страниц в приложениях, которое и приводит некоторые приложения на Android к краху.

В сети в качестве временного решения энтузиасты предлагают удалить обновления WebView, фактически откатив приложение к заводским настройкам. Это можно сделать как через Google Play Store, так и из списка установленных приложений в настройках смартфона. Удалять само приложение не надо, а только обновления. Это решение работает не в 100% случаев, но у многих пользователей.

Вскоре Google сообщила, что исправила ошибку в обновлении компонентов, которые приводили к закрытию приложений на Android. Для этого нужно установить из Google Play актуальные версии Android System WebView и браузера Chrome.

У некоторых пользователей отсутствует кнопка для удаления обновления WebView или это просто не помогает, в таком случае можно попробовать удалить и заново установить браузер Chrome.

Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 февраля в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой.