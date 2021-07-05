Потребрынки 1 час назад

Джефф Безос ушел с должности генерального директора Amazon

В то же время Безос останется главой правления компании

Джефф Безос. Фото: Getty Images Джефф Безос. Фото: Getty Images
Джефф Безос. Фото: Getty Images

Самый богатый человек в мире, основатель американской компании Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора корпорации.

На этом посту его сменил бывший глава подразделения Web Services Энди Ясси, сообщает BBC.

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В то же время Безос останется главой правления компании.

Известно, что Безос занимает пост главы Amazon с момента основания компании в 1994 году. В свою очередь Ясси присоединился к компании в 1997 году, возглавив Amazon Web Services.

Как отмечается, 5 июля 2021 года компании Amazon исполнилось 27 лет.

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"Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима — это день учреждения Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад", — заявил Безос, когда объявил о намеренье уйти с поста гендиректора корпорации.

Еще в конце мая 2021 года стало известно, что Безос покинет компанию.

Тогда он отмечал, что намерен больше времени уделять своим проектам Bezos Earth Fund для борьбы с климатическими изменениями, космической компании Blue Origin, а также издательскому дому The Washington Post и Amazon Day 1 Fund.

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Предполагается, что Безос станет одним из первых космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.

Согласно анонсу, 20 июля вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.

Однако 4 июля стало известно, что другой миллиардер, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, может опередить своего конкурента, заявив о намерении отправиться в космос уже 11 июля.

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