Транспорт 1 час назад

Основатель Virgin Galactic миллиардер Брэнсон отправится в космос 11 июля

Ричард Брэнсон может опередить своего конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса

Ричард Брэнсон. Скриншот из видео Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Скриншот из видео Virgin Galactic
Ричард Брэнсон. Скриншот из видео Virgin Galactic

Старт суборбитального корабля Unity 22 компании Virgin Galactic должен состоятся 11 июля, а на его борту, в частности, будет находиться основатель компании сэр Ричард Брэнсон.

Об этом сообщает пресс-служба Virgin Galactic.

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В частности, запуск должен состояться из космопорта "Америка" в Нью-Мексико не ранее 16:00 по киевскому времени. Кораблем будут управлять опытные пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Указано, что на борту космолета также будут находиться главная инструктор астронавтов Бет Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президент по государственным делам и исследованиям Сириша Банлда.

Как предполагается, задачей экипажа корабля будет оценка готовности салона аппарата к приему туристов и ученых.

При этом только один пассажир корабля имеет опыт космических полетов — Бет Мозес, которая совершила суборбитальный полет в феврале 2019 года.

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Отмечается, что если все пойдет по плану и корабль Unity 22 совершит свой суборбитальный полет, то Брэнсон опередит своего конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса, который также в ближайшее время должен отправиться в космический полет.

Как сообщалось, вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.

Ожидалось, что Безос станет первым из космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.

Ранее американская компания Virgin Orbit, входящая в конгломерат Ричарда Брэнсона Virgin Group, осуществила первую коммерческую миссию своей малой ракеты, предназначенной для запуска спутников.

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