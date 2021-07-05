Основатель Virgin Galactic миллиардер Брэнсон отправится в космос 11 июля

Старт суборбитального корабля Unity 22 компании Virgin Galactic должен состоятся 11 июля, а на его борту, в частности, будет находиться основатель компании сэр Ричард Брэнсон.

Об этом сообщает пресс-служба Virgin Galactic.

В частности, запуск должен состояться из космопорта "Америка" в Нью-Мексико не ранее 16:00 по киевскому времени. Кораблем будут управлять опытные пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Указано, что на борту космолета также будут находиться главная инструктор астронавтов Бет Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президент по государственным делам и исследованиям Сириша Банлда.

Как предполагается, задачей экипажа корабля будет оценка готовности салона аппарата к приему туристов и ученых.

При этом только один пассажир корабля имеет опыт космических полетов — Бет Мозес, которая совершила суборбитальный полет в феврале 2019 года.

Отмечается, что если все пойдет по плану и корабль Unity 22 совершит свой суборбитальный полет, то Брэнсон опередит своего конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса, который также в ближайшее время должен отправиться в космический полет.

Как сообщалось, вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.

Ожидалось, что Безос станет первым из космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.

Ранее американская компания Virgin Orbit, входящая в конгломерат Ричарда Брэнсона Virgin Group, осуществила первую коммерческую миссию своей малой ракеты, предназначенной для запуска спутников.